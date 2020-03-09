Yahoo購物中心16週年慶狂灑千萬購物金 精省攻略大公開

陪伴台灣消費者已經16個年頭的Yahoo奇摩購物中心，宣布週年慶活動盛大開跑，活動期間將祭出超高回饋，並公開六大精省攻略，預計狂灑千萬購物金，邀請消費者一同歡慶！

攻略一，3月9日至3月11日首三日全站購買指定品類並刷指定銀行信用卡最高送6,000元購物金與刷卡金，善用平台貼心提供的「刷卡優惠神算機」，快速找出最優惠信用卡，輕鬆爽拿高額回饋。攻略二，3月9日至3月22日萬元夯品「1元押寶」天天抽，只要1元就有機會將iPhone 11、鑽鍊、Rimowa行李箱、LG A9+無線吸塵器、名牌皮夾等萬元好物帶回家，新朋友還可獲得「百倍奉還」加碼抽100購物金。攻略三，購衷心會員刷Yahoo聯名卡筆筆消費享6%回饋，購買指定品牌加碼5%，週五單筆滿888元再送100刷卡金，等於最高可享22%神級回饋。攻略四，3月29日前購買24h快速到貨商品，滿品項送最高350元購物金。攻略五，老客戶3月15日前回購並完成登記還可爽拿80元購物金。攻略六，3月9日至3月29日消費累積滿額送限量「Y虎愛地球好禮」，響應減塑生活。

因應疫情延燒，Yahoo奇摩購物中心也響應農委會紓困計畫，開設「農產嘉年華」專區，集結台灣在地蔬果、生鮮農漁牧產品、優質農會商品，即日起消費滿500元現折50元，歡慶週年慶同時也支持台灣在地小農。