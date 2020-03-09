三星Galaxy S20預購明開跑 燦坤獨家加碼送豪華配件組

三星最新發表的Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20新機系列，將於3月20日起於全台各大通路正式上市，3月10日中午12時起至3月16日止限量開放預購。燦坤也宣布將同步於門市、線上購物開放預購，除了原廠預購禮，再加碼狂送市價近6,000元的豪華配件組，最高還可享刷卡金888元回饋，想入手旗艦新機的消費者可得把握時機！

這次三星推出了相當有誠意的官方新機預購方案，在預購期間內預購Galaxy S20+或S20 Ultra，上網完成登錄即送市價5,490元的Galaxy Buds+真無線藍牙耳機；預購Galaxy S20並上網完成登錄，則能獲得市價2,490元的無線閃充行動電源，另外還可獲得一年延長保固、螢幕意外補償保險，以及指定機型舊換新最高現折13,500元的優惠。

而燦坤這次也推出獨家加碼好禮抓住消費者目光，包括未來實驗室N7空氣清淨機（限購買Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+，限量30組）、原廠LED皮革翻頁皮套/原廠LED智慧背蓋方案二選一，以及原廠無線閃充充電盤（含原廠2,000元配件購物金兌換），還有原廠45W快充組，加碼贈品總市價最高達5,870元，還可享12期0利率，以及最高888元刷卡金回饋。燦坤表示，三星新機發表以來，門市每天都會接到消費者的熱烈詢問，與Galaxy S10相比，預估門市與線上銷售成績都會大幅成長10%。