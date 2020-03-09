酸甜的春天滋味！全家×辻利茶舖「辻利白桃抹茶」登場

日本百年抹茶品牌「辻利茶舖」與全家便利商店再度攜手合作，自3月11日起，限量新推出春季新品「辻利白桃抹茶」，帶有酸中帶甜的滋味，全台限量20萬杯。

辻利茶舖由辻利右衛門所創辦，成立於江戶時期萬延元年，至今已有160年歷史。自2010年起，辻利茶舖首度來台，目前在台已設有2間實體門市。辻利茶舖於2013年起與全家便利商店開始異業聯名合作，推出海鹽抹茶拿鐵、辻利黑糖抹茶拿鐵等系列產品。另外也曾與桂冠推出過辻利抹茶湯圓，或與全聯推出過抹茶黑蜜布丁、抹茶紅豆銅鑼燒等一系列抹茶產品。

全家私品茶過去推出唐寧茶、仙女紅茶、德傳茶等系列茶飲，本次特與辻利茶舗合作推出新品「辻利白桃抹茶」，藉由辻利抹茶與清爽的白桃風味，帶來適合春季的酸甜滋味，原價單杯55元，3月11日至3月24日期間，會員限定價45元，全台限量20萬杯。除了辻利白桃抹茶外，去年起「辻利濃抹茶拿鐵」也將抹茶粉份量加倍升級，更顯濃郁，單杯55元，同樣是適合抹茶愛好者的熱門選擇。