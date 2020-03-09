30年懷舊餐廳熄燈！台中「香蕉新樂園」5月10日停業

隨著餐飲大環境競爭並有疫情衝擊，不少老字號的餐廳紛紛倒下。位於台中，已經有約30年歷史的復古餐廳「香蕉新樂園」，也將於5月10日結束營業。

前身為「街頭肥皂拼盤」餐廳的香蕉新樂園，最初在1990年創立於豐原，店內展示眾多具有特色的收藏品，並於1996年更名為台灣香蕉新樂園。2001年時，香蕉新樂園正式移至台中開幕，並且營業至今，提供文化、藝術與餐飲多元服務。

館內最大的特色，就是收藏大量民國50～60年代的玩具、家電，生活用品，並且透過海報、看板、仿古建築等元素，營造出台灣早期的社會環境，同時提供合菜、簡餐、點心。由於佔地寬廣、內容豐富，被視為台灣復古餐廳中的代表性名店。濃濃的復古情懷，更是不少網友打卡、拍照的好去處，包括Super Junior、吳宗憲、Janet等名人均曾蒞臨錄影，目前香蕉新樂園在GOOGLE有約2,200則評論，平均為4.0分。

香蕉新樂園創辦人也曾複製經驗，在台北打造「台灣故事館」，號稱亞洲最大懷舊主題博物館，但是已在2007年熄燈落幕，壽命僅約1.5年。受到此波新冠肺炎疫情影響，香蕉新樂園自2月中開始，推出全館餐飲一律8折的優惠企圖拉抬業績。但是近日仍預告將於5月10日結束營業，館內部份古物也將捐出給市府展示收藏。