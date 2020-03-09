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致敬AirPods？realme Buds Air真無線藍牙耳機搶眼登台

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
realme今發表realme Buds Air真無線藍牙耳機與realme快充行動電源兩款新品。圖／realme提供
realme今發表realme Buds Air真無線藍牙耳機與realme快充行動電源兩款新品。圖／realme提供

中國品牌新機上市卡關，先推出周邊產品搶市。主打年輕族群的科技潮牌realme今發表realme Buds Air真無線藍牙耳機與realme快充行動電源，用目前最夯的真無線藍牙耳機作為品牌跨足AIoT領域的入口，搭配realme Link串連所有裝置，預告接下來將推出更多個人與家庭面向的智慧應用。

品牌首款真無線藍牙耳機realme Buds Air有著與AirPods激似的外型，功能也差不多，左右耳能獨立運作，開蓋即配對，戴上播放、取下暫停，透過觸控手勢敲擊耳機，也能進行指定功能控制，長按單側還可以啟動Google或Siri語音助理。比較特別的是，針對熱愛手遊的年輕用戶，還增加了「電競模式」，相較一般模式可降低51%的延遲，達到120ms的超低延遲，確保畫面與音訊完美同步，雙耳長按即可啟動。realme Buds Air亦支援Qi無線充電，搭配無線充電盒使用可達17小時長續航，還俱備IPX4等級的防潑水保護，日常運動使用也不用擔心。

同步亮相的，還有輸出支援最大功率18W的realme快充行動電源，擁有10,000mAh電池容量，以及USB、Type-C雙輸出口，同時兼容多種充電協議，不論是手機、平板、筆電或遊戲機等設備均能進行充電，還具備專為智慧穿戴產品設計的小電流模式，可隨時支援手邊各種裝置使用。

realme Buds Air真無線藍牙耳機共有白色、黃色與黑色，建議售價1,799元，白色將於3月12日早上十點正式開賣，開賣當日推出限定優惠，購買即現折200元；realme快充行動電源則推出黃、紅雙色，建議售價599元，預計於3月下旬開賣。

realme Buds Air造型輕巧，可透過觸控手勢控制，還可搭配Google或Siri語音助理使用。記者黃筱晴／攝影
realme Buds Air造型輕巧，可透過觸控手勢控制，還可搭配Google或Siri語音助理使用。記者黃筱晴／攝影
realme Buds Air真無線藍牙耳機共有白色、黃色與黑色，建議售價1,799元。記者黃筱晴／攝影
realme Buds Air真無線藍牙耳機共有白色、黃色與黑色，建議售價1,799元。記者黃筱晴／攝影
realme結合2020 Pantone經典藍推出realme快充行動電源藍色款及realme Buds Air無線藍牙耳機藍色保護套，兩款皆只送不賣，只送給real粉。圖／realme提供
realme結合2020 Pantone經典藍推出realme快充行動電源藍色款及realme Buds Air無線藍牙耳機藍色保護套，兩款皆只送不賣，只送給real粉。圖／realme提供
realme快充行動電源，擁有10,000mAh電池容量，以及USB、Type-C雙輸出口。記者黃筱晴／攝影
realme快充行動電源，擁有10,000mAh電池容量，以及USB、Type-C雙輸出口。記者黃筱晴／攝影

品牌 無線充電

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