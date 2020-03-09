讓李聖經美腿更加分！今年春夏不能沒有一雙黑色高跟鞋
最近時尚圈吹起一股經典風，而簡約雋永的黑白色調更是受歡迎。Jimmy Choo今年春夏推出許多黑、白系列鞋款、包款，再加上細節處的優雅設計，讓韓國女星李聖經也瘋狂搶穿。
李聖經日前出席電視發布會時，選擇以黑色露肩洋裝配Jimmy Choo的Talika黑色高跟鞋，尖頭設計讓整體比例看起來更為修長，斜鑽飾鍊也為鞋款注入高貴奢華的氣質。當換穿黑色西裝套裝時，李聖經又選擇混搭Jimmy Choo Diamond運動鞋，透視感的鞋底加JC Logo印花，率性有型，Madeline Bucket水桶包也以黑色呈現百搭俐落感。
另外，義大利搖滾鞋王Giuseppe Zanotti也在今年全新推出主打黑白兩色系的Nidir復古高跟運動鞋，特別以90年代穿搭潮流為靈感，網羅帆布、皮革和金屬皮革等材質，還有幻彩鱷魚壓紋款等，更為綁帶運動風的鞋型加了5公分的鞋跟設計，滿足率性、優雅兩種風格，解決許多人喜歡運動鞋型但又希望能有增高功能的需求，同時也展現復古氛圍。
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