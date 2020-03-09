讓李聖經美腿更加分！今年春夏不能沒有一雙黑色高跟鞋

最近時尚圈吹起一股經典風，而簡約雋永的黑白色調更是受歡迎。Jimmy Choo今年春夏推出許多黑、白系列鞋款、包款，再加上細節處的優雅設計，讓韓國女星李聖經也瘋狂搶穿。

李聖經日前出席電視發布會時，選擇以黑色露肩洋裝配Jimmy Choo的Talika黑色高跟鞋，尖頭設計讓整體比例看起來更為修長，斜鑽飾鍊也為鞋款注入高貴奢華的氣質。當換穿黑色西裝套裝時，李聖經又選擇混搭Jimmy Choo Diamond運動鞋，透視感的鞋底加JC Logo印花，率性有型，Madeline Bucket水桶包也以黑色呈現百搭俐落感。