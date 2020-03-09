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希臘羅馬天神加持超帥串飾 點睛品CHARME酷黑款來了

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
點睛品Charme「酷黑系列」足金正義串飾，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金正義串飾，10,300元。圖／點睛品提供

不論男女，配戴趨吉避凶、或是具有招財進寶等吉祥意涵的珠寶在身上，多少具有安定撫慰人心的效果。點睛品的Charme系列將許多富有正面意義的圖騰化作串飾，可挑選自己喜歡的款式組成個人化的珠寶，造型時髦不俗，深受喜愛。全新推出的「酷黑」系列，以希臘羅馬的天神為靈感打造成黃金足金串飾，並透過特殊金屬電鍍工藝為串飾刻畫粗獷黑色線條，搭配皮繩配戴，是造型感十足的男性配飾。

點睛品Charme酷黑系列造型簡約且具有地中海文明的古樸風格，此次共推出5款希臘羅馬神祇作品。最著名的智慧女神雅典娜（Athena），以其象徵聖物貓頭鷹造型設計出「聖潔」串飾，而勇武的戰神阿雷斯（Ares），頭盔造型成為「英勇」串飾的靈感。金色鎚子造型的「匠人」串飾，則象徵專為諸神打造兵器的赫菲斯托斯（Hephaestus），代表藝術天份，而「正義」串飾則是以巨鷹圖騰象徵羅馬神話中正義與律法的眾神之首朱比特（Jupiter） ；刻有三叉戟、海豚及馬的「豐饒」串飾，則代表了羅馬神話中掌管河海與大地的豐收之神涅普頓（Neptune）。

點睛品Charme「酷黑系列」足金英勇串飾，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金英勇串飾，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金豐饒串飾正面，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金豐饒串飾正面，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金匠人串飾，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金匠人串飾，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金匠人串飾，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金匠人串飾，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金英勇串飾，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金英勇串飾，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金豐饒串飾，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金豐饒串飾，10,300元。圖／點睛品提供
林宥嘉配戴Charme系列手環拍攝形象照。圖／點睛品提供
林宥嘉配戴Charme系列手環拍攝形象照。圖／點睛品提供
點睛品Charme系列手環適合風格男士日常配搭，展現率性時尚。圖／點睛品提供
點睛品Charme系列手環適合風格男士日常配搭，展現率性時尚。圖／點睛品提供
點睛品Charme 「酷黑系列」新品。圖／點睛品提供
點睛品Charme 「酷黑系列」新品。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金正義串飾，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金正義串飾，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金聖潔串飾，8,900元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金聖潔串飾，8,900元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金豐饒串飾背面，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金豐饒串飾背面，10,300元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金聖潔串飾，8,900元。圖／點睛品提供
點睛品Charme「酷黑系列」足金聖潔串飾，8,900元。圖／點睛品提供

羅馬 希臘 珠寶

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