希臘羅馬天神加持超帥串飾 點睛品CHARME酷黑款來了
不論男女，配戴趨吉避凶、或是具有招財進寶等吉祥意涵的珠寶在身上，多少具有安定撫慰人心的效果。點睛品的Charme系列將許多富有正面意義的圖騰化作串飾，可挑選自己喜歡的款式組成個人化的珠寶，造型時髦不俗，深受喜愛。全新推出的「酷黑」系列，以希臘羅馬的天神為靈感打造成黃金足金串飾，並透過特殊金屬電鍍工藝為串飾刻畫粗獷黑色線條，搭配皮繩配戴，是造型感十足的男性配飾。
點睛品Charme酷黑系列造型簡約且具有地中海文明的古樸風格，此次共推出5款希臘羅馬神祇作品。最著名的智慧女神雅典娜（Athena），以其象徵聖物貓頭鷹造型設計出「聖潔」串飾，而勇武的戰神阿雷斯（Ares），頭盔造型成為「英勇」串飾的靈感。金色鎚子造型的「匠人」串飾，則象徵專為諸神打造兵器的赫菲斯托斯（Hephaestus），代表藝術天份，而「正義」串飾則是以巨鷹圖騰象徵羅馬神話中正義與律法的眾神之首朱比特（Jupiter） ；刻有三叉戟、海豚及馬的「豐饒」串飾，則代表了羅馬神話中掌管河海與大地的豐收之神涅普頓（Neptune）。
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