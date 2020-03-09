極上鮪魚大腹40元！「壽司郎」連開高雄鳳山、台南永康

來自日本的迴轉壽司「壽司郎」，預將於3月23日、25日，分別開設「高雄鳳山店」、「台南永康店」等兩間門市，各為在台的第15、16間門市。為慶祝開幕，開幕至3月底期間，將推出「極上鮪魚大腹」40元的限時優惠活動。

創立於大阪，目前在日本擁有超過500間店舖的「壽司郎」，提供百餘款的壽司與輕食料理、炸物、點心，業績已經連續8年蟬聯日本連鎖壽司品牌之冠，因此被譽為「日本第一迴轉壽司」。2018年6月，壽司郎首度登台，目前在台灣已有14間分店，包括台北、新北、台中、台南、高雄均有設點。另外包括台北美麗華、公館等兩大商圈，也都是壽司郎下一步的展店目標，目前都已在進行人才招募。

即將開幕的高雄鳳山店，座落於鳳山區的中正路商圈，設有208席座位，距離鳳山捷運站步行時間約6分鐘，為高雄第3間門市。至於台南永康店，設有194個座位，距離永康交流道約2分鐘車程，鄰近台南應用科技大學，為台南第4間門市。為慶祝開幕，兩間門市將至3月底期間推出「極上鮪魚大腹40元」的活動，並都將於3月11日開放app訂位。