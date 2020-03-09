蕭邦打造龐德女郎珠寶 金色心形象徵勇氣

《007生死交戰》因新冠肺炎疫情蔓延全球而延期至11月上映，不過周邊商品包括生產和行銷廣告難以臨時跟進，只能搶先電影上市。一直以來詹姆士龐德（James Bond）都固定配戴歐米茄腕表，並隨著每部電影上映都有限定款搭配登場，但從1962年至今已經是第26部龐德電影，被稱作龐德女郎的女性角色如今終於有一線珠寶品牌為之推出聯名之作。

瑞士精品蕭邦（Chopard）與007電影的EON Productions製片公司攜手合作，推出首的Chopard x 007的Happy Hearts系列作品：Golden Hearts珠寶系列，包括手環、耳環、吊墜及長項等。整體設計從品牌著名的Happy Hearts設計出發，因為在法文中以符合倫理道德標準的玫瑰金製作心形裝飾，概念來自於「金」與007電影的深厚淵源，例如《金手指》（1964）、《金鎗人》（1974），以及《黃金眼》（1995）。 Golden Hearts珠寶系列以大型心形圖頭搭配內藏滑動鑽石的小型新型圖騰，背面特別鐫刻007 電影經典logo字樣，99,000元起，並請來新任古巴裔的龐德女郎Ana de Armas演繹。 （由左至右）蕭邦Golden Hearts心型項鍊，99,000元；Golden Hearts心型鑲鑽項鍊，14萬5,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Golden Hearts心型手環，10萬6,000元起。圖／蕭邦提供 蕭邦Golden Hearts心型手環，10萬6,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Golden Hearts心型鑲鑽耳環，18萬8,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Golden Hearts心型項鍊，99,000元起。圖／蕭邦提供 龐德女郎Ana de Armas演繹蕭邦Golden Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供 龐德女郎Ana de Armas演繹蕭邦Golden Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供 龐德女郎Ana de Armas演繹蕭邦Golden Hearts系列珠寶。圖／蕭邦提供 蕭邦Golden Hearts心型鑲鑽手環，13萬5,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Golden Hearts心型耳環，12萬元。圖／蕭邦提供 蕭邦Golden Hearts心型項鍊，99,000元。圖／蕭邦提供 蕭邦Golden Hearts心型鑲鑽項鍊，14萬5,000元。圖／蕭邦提供 （由左至右）蕭邦Golden Hearts心型手環，10萬6,000元；Golden Hearts心型鑲鑽手環，13萬5,000元。圖／蕭邦提供