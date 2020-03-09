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超商冰箱新經濟 小七熱食自助區冷藏化、全家推異國鮮食

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
全家便利商店看好國人對異國料理的喜好，再推出全新4款「媽媽煮藝」冷凍杯裝，主打韓式、泰式人氣料理。圖／全家便利商店提供
全家便利商店看好國人對異國料理的喜好，再推出全新4款「媽媽煮藝」冷凍杯裝，主打韓式、泰式人氣料理。圖／全家便利商店提供

全民防疫，連帶帶動超商加熱即食商機，7-ELEVEN、全家便利商店冷藏、冷凍食品皆推出新風貌，打造冰箱新經濟。

7-ELEVEN宣布將陸續把熱食自助區商品冷藏化，包括關東煮、蒸包、茶葉蛋及熱狗等熱門商品變成冷藏式包裝，除了安全衛生、減少浪費，更可24小時隨時加熱即食，不再受熱食自助區採取時段性販售的限制，隨時都能吃到新鮮美味的熱食。

7-ELEVEN耗時一年以上的時間，將食材調整至最適合微波的配方比例與包裝方式，從去年起即陸續推出炭火燒肉包、鹹蛋黃香菇肉包、高麗菜包搶占市場，上市至今已熱銷超過百萬顆。關東煮新品則特別使用碗型包裝，不僅吃起來更便利，也將食品衛生疑慮風險降到最低；更精選關東煮人氣食材，如經典黑輪、白玉蘿蔔、海帶結、野燒竹輪及香蔥玉子揚，與湯凍分開組裝，確保商品微波後就像剛煮好的口感般好吃，愛吃辣的民眾還有麻辣關東煮可選擇，上市首周成功帶動相關業績較去年同期成長五成。未來將陸續推出冷藏茶葉蛋、熱狗及香腸，並採取「熱食自助區」及「冷藏包裝」雙軌銷售模式。

全家便利商店則將從3月11日起推出「媽媽煮藝」冷凍杯裝第二波新品，主打義式、韓式、泰式特色鮮食，其中泰式打拋燴飯、韓式炸醬麵更與Green Monday攜手，採用純植物製作的OmniPork新豬肉作為主要食材，呈現蔬食新風味。而韓式泡菜燒肉拌飯、韓式辣炒雞，則選用韓國知名品牌「大象」辣椒醬拌炒，呈現道地風味。

此外，根據調查，義式料理為國人飲食喜好中排名第二，消費者到超商購買的微波主食中，義式料理也位居前三名，因此也將同步從3月11日起加碼推出拿坡里豬排生義大利麵、香濃南瓜豬排燉飯、天使粉紅醬雞排燉飯共三款義式經典料理，於全台醫院、文教、辦公商圈等近400間店舖限定販售。

自3月11起至3月24日止，凡購買媽媽煮藝冷凍杯裝，加任一袋裝商品即可省5元。圖／全家便利商店提供
自3月11起至3月24日止，凡購買媽媽煮藝冷凍杯裝，加任一袋裝商品即可省5元。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN目前將採取「熱食自助區」及「冷藏包裝」雙銷售模式並行，讓關東煮、蒸包、茶葉蛋及熱狗等24小時全天候供應。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN目前將採取「熱食自助區」及「冷藏包裝」雙銷售模式並行，讓關東煮、蒸包、茶葉蛋及熱狗等24小時全天候供應。圖／7-ELEVEN提供
三款即食包子系列上市至今已熱銷超過百萬顆，締造千萬業績，堪稱7-ELEVEN新一代小金包。圖／7-ELEVEN提供
三款即食包子系列上市至今已熱銷超過百萬顆，締造千萬業績，堪稱7-ELEVEN新一代小金包。圖／7-ELEVEN提供
全家宣布將再推出義式、韓式、泰式特色鮮食，不出國也能用味蕾去旅行。圖／全家便利商店提供
全家宣布將再推出義式、韓式、泰式特色鮮食，不出國也能用味蕾去旅行。圖／全家便利商店提供

茶葉蛋 超商 便利商店

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