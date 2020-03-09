我們的25歲，質感青年的養成與進化

任何具備獨立思考精神、期待生活過得越來越優質理想的對象，都是我們認定的質感青年，與如今的年歲並無太大的關聯。若要探究一名質感青年的養成，理解他的過去無疑是最全面的方式，《500輯》鎖定在各領域有著卓越表現的關鍵人物，從他們的25歲質青時代開始觀察討論。

為什麼是25歲？在生命當中，這是一個至關重要的年紀，開始成為社會上認定需要肩負責任的成人，相較更年輕的時期，這時候大多數的青年已然可以讓生活操之在己，無論好壞都得學習承擔。或許雄心壯志、可能徬徨無助，25歲都是人生的重要分水嶺，未來仰賴自身當下的選擇與努力。

高琹雯的25歲，質感青年的養成與進化（圖／記者吳致碩）

「我的質青時代」立基於大量回顧過往的人物訪談，帶領觀眾一一透視這些質感青年的回憶，從前過著什麼樣的生活、啟蒙自身的重要關鍵、為夢想付出哪些代價，以及，這個眾聲喧嘩的時代究竟要為了什麼而努力？這樣的叩問終究不會有所謂的標準答案，《500輯》期待透過這些背景迥異卻同樣精彩的人物故事，找出在當下值得理解的成長脈絡。

聶永貞的25歲，質感青年的養成與進化（圖／記者吳致碩）

讓我們透過不同立場與觀點的注視，回憶或遙望自己的25歲，進化成更好的質感青年。

李英宏的25歲，質感青年的養成與進化（圖／記者吳致碩）

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