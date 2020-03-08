獨／網友瘋換物社團　帶動循環經濟鏈

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
有網友在臉書創立「不要再買了！免費的幻物與幻務」社團，逐漸颳起一股愛物、惜物風，也帶動循環經濟鏈。 記者王駿杰／翻攝自臉書社團「不要再買了 免費的幻物與幻務」。
有網友在臉書創立「不要再買了！免費的幻物與幻務」社團，逐漸颳起一股愛物、惜物風，也帶動循環經濟鏈。 記者王駿杰／翻攝自臉書社團「不要再買了 免費的幻物與幻務」。

近年來「斷捨離」成熱門話題，透過捨棄不必要的物品，換得明亮舒適的生活環境，但一昧將東西丟棄容易造成環境汙染與負擔，因此，有網友在臉書創立「不要再買了！免費的幻物與幻務」社團，主張什麼都可以換、什麼都不奇怪，讓社團成員間透過交換物品、勞務，換到一件夢幻逸品，取代萬物都要錢的原則，逐漸颳起一股愛物、惜物風，也帶動循環經濟鏈。

臉書社團「不要再買了！免費的幻物與幻務」是個擁有十二多萬名社員、目前最知名也規模最大的換物社團，只要在臉書搜尋「換物」，第一個跳出來的一定是幻物社團，全國不少縣市也有幻物社團的分社。

幻物社團的概念類似免費商店，倡導民眾端出用不到的物品，只為了讓該物品有機會被重新使用；除了物品，也可以勞務作為交換條件，希望讓社友彼此間藉由「交換」這個動作，換到魔幻奇蹟、夢幻逸品。

幻物社團發起人莊婷宇說，多年前她進行「斷捨離」行動，從家裡清出一些「用不上，卻還能用」的物品，剛好在網路部落格看見楊宗翰所寫克羅埃西亞「免費商店」一文，強調任何人都可將自己用不到的東西放進免費商店，也可以在有需求時免費取用，唯一的要求就是共同維護空間裡整潔；另外，人類學家曾提出的「禮物經濟」論，提倡沒有預期的回饋對象與回饋內容，重點不在「交易」，而是「增加關係」的特殊概念，這些都引起她的興趣，促使幻物社團成立。

莊婷宇說，2015年她在臉書上從交換出一件黃色外套開始，創立幻物社團。她解釋，社團名稱「幻物」的意思代表社員可互相以物品與勞務（專長）換得屬於自己的「夢幻逸品」，藉由無價的交換，進而發生有趣的事情、增加人與人之間的關係，是該社團的成立的核心目標，而每位社員與交換的物品也都有屬於自己的故事。

莊婷宇說，幻物社團與其他交換社團最大的不同就是「不容許金錢買賣」，無論社員互相私訊或公開ＰＯ文，只要談到錢就屬違反版規，不得再進入社團。她解釋，用錢買東西是很方便且稀鬆平常的事，但在換物社團裡，金錢交易卻會遏止有趣的事情發生。在不能換錢的前提之下，如何換到心目中的夢幻逸品，這也是許多幻友們覺得這個社團有趣、迷人之處。

莊婷宇說，社團創立後，逐漸有不少網友好奇加入，交換模式也從兩方延伸至三、四方換物，社員們彼此也從網友變成朋友，甚至有家庭主婦將換物融入生活，找回自信。種種有趣的過程，也逐漸成為她管理社團的原動力，不少社員也紛紛挽袖幫忙管理社團，衍生出其他縣市的幻物分社。

西亞

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