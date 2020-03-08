只有23天！學生吃「八色烤肉」吃到飽499元 穿制服9折

受到新冠肺炎疫情影響，學生們剛過完史上最長寒假。為了歡慶開學，韓國烤肉連鎖餐廳「八色烤肉」自3月9日起，推出學生專屬「吃到飽」方案。指定日期穿著學生制服前來用餐，還可再享9折折扣。

本次八色烤肉的學生吃到飽方案，時間自3月9日至3月31日，活動共計23日。學生只要憑學生證，就可以享受招牌的八種口味豬五花、椒鹽豬五花、厚切松阪豬、鹽烤牛肋條等肉品吃到飽，還有起司炒飯、韓式辣味炸雞翅、綜合海鮮煎餅等韓式料理。共計有牛、豬肉皆供應的「牛豬都愛」，以及只提供豬肉的「唯豬獨愛」兩種套餐方案，牛豬都愛方案每人699元起，唯豬獨愛則為每人499元起。

八色烤肉店內菜單以單點為主，並也有套餐組合。以「八種口味豬五花」為例，原價每份280元，綜合海鮮煎餅則為240元，但學生吃到飽專案均為無限供應。另外3月9日至3月15日期間，憑學生證並再穿著制服用餐，可再享吃到飽9折的優惠。