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夢幻「水晶糖」光澤感雙唇 香奈兒超模妝就是這麼簡單

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
在顴骨上輕刷「香奈兒時尚玩色顏彩盤」腮紅，再向下暈染，打造出自然紅暈效果。圖／香奈兒提供
在顴骨上輕刷「香奈兒時尚玩色顏彩盤」腮紅，再向下暈染，打造出自然紅暈效果。圖／香奈兒提供

香奈兒2020秋冬大秀日前落幕，這季藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）維持雋永典雅的設計路線，搭配的妝感自然也呼應這樣的風格。其中模特兒們深邃的眼妝與唇妝最是讓人印象深刻，搭配本季浪漫的公主頭造型更是又甜美又優雅。想知道如何畫出這樣的妝感？就讓香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭皮卡來為我們解答吧！

呼應本季的服裝風格，露西婭皮卡特意想營造出「女孩從事戶外活動時，雙頰紅潤、容光煥發的樣貌」。整個大秀上以兩種妝容為主，強調清爽底妝和光感雙頰。在底妝方面先使用「香奈兒時尚裸光微滴粉底精華」與「香奈兒時尚玩色顏彩盤」，再以「香奈兒水潤聚光棒水漾光」輕抹於顴骨頂端和眼瞼處打亮，針對睫毛根部和尾端刷上「香奈兒增量濃密睫毛膏」，眉毛部分往上梳理打造中性風，另一種妝容則是額外針對眼部則以淺奶茶色調加強深邃感並進行暈染。

此外，雙唇的修飾也是本場大秀妝容重點，在完妝最後階段以「香奈兒COCO水晶糖光透唇釉」妝點唇部，若隱若現的燦亮質感凸顯70年代韻味，也能讓唇部更立體。

增量濃密睫毛膏#10深黑，1,200元。圖／香奈兒提供
增量濃密睫毛膏#10深黑，1,200元。圖／香奈兒提供
COCO水晶糖光透唇釉，1,150元。圖／香奈兒提供
COCO水晶糖光透唇釉，1,150元。圖／香奈兒提供
輕盈完美蜜粉，2,050元。圖／香奈兒提供
輕盈完美蜜粉，2,050元。圖／香奈兒提供
時尚裸光微滴粉底精華，2,700元。圖／香奈兒提供
時尚裸光微滴粉底精華，2,700元。圖／香奈兒提供
香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭皮卡公開香奈兒秋冬大秀妝感細節。圖／香奈兒提供
香奈兒全球彩妝創意與色彩設計師露西婭皮卡公開香奈兒秋冬大秀妝感細節。圖／香奈兒提供
呼應本季服裝風格，營造出「女孩從事戶外活動時，雙頰紅潤、容光煥發的樣貌」。以兩種妝容為主，強調清爽底妝和光感雙頰。圖／香奈兒提供
呼應本季服裝風格，營造出「女孩從事戶外活動時，雙頰紅潤、容光煥發的樣貌」。以兩種妝容為主，強調清爽底妝和光感雙頰。圖／香奈兒提供
水潤聚光棒水漾光，1,620元。圖／香奈兒提供
水潤聚光棒水漾光，1,620元。圖／香奈兒提供
時尚玩色顏彩盤，2,230元。圖／香奈兒提供
時尚玩色顏彩盤，2,230元。圖／香奈兒提供
呼應本季服裝風格，營造出「女孩從事戶外活動時，雙頰紅潤、容光煥發的樣貌」。以兩種妝容為主，強調清爽底妝和光感雙頰。圖／香奈兒提供
呼應本季服裝風格，營造出「女孩從事戶外活動時，雙頰紅潤、容光煥發的樣貌」。以兩種妝容為主，強調清爽底妝和光感雙頰。圖／香奈兒提供
以「香奈兒水潤聚光棒水漾光」輕抹於顴骨頂端和眼瞼處打亮。圖／香奈兒提供
以「香奈兒水潤聚光棒水漾光」輕抹於顴骨頂端和眼瞼處打亮。圖／香奈兒提供
亮采立體眼彩筆 #12晴朗，1,270
亮采立體眼彩筆 #12晴朗，1,270
雙唇的修飾也是本場大秀妝容重點，在完妝最後階段以「香奈兒COCO水晶糖光透唇釉」妝點唇部，若隱若現的燦亮質感凸顯70年代韻味，也能讓唇部更立體。圖／香奈兒提供
雙唇的修飾也是本場大秀妝容重點，在完妝最後階段以「香奈兒COCO水晶糖光透唇釉」妝點唇部，若隱若現的燦亮質感凸顯70年代韻味，也能讓唇部更立體。圖／香奈兒提供

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