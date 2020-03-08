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H&M傳接Forever 21東區店面 業者：無所悉

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
業界盛傳，H&M將在東區開出的新店面，就是接手先前Forever 21所在的台北市東區店面。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
業界盛傳，H&M將在東區開出的新店面，就是接手先前Forever 21所在的台北市東區店面。 聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

瑞典快時尚品牌H&M日前宣布3月26日將再開一家台南大遠百公園店後，近期也宣告，將插旗台北市東區。業界也盛傳，H&M將在東區開出的新店面，就是接手先前Forever 21所在的台北市東區店面，也是一個有趣的轉折。

根據最新消息，H&M搶進北市東區後，預期將在今年中開幕，並已在人力銀行網站貼上招募門市人員訊息。不過，該招募訊息僅顯示上班地點是「大安區」。對此，台灣H&M略表神秘，僅表示，並未接到上級開店訊息。

H&M於2015年進駐台灣，迄今在全台擁有12家店；近期，H&M持續擴點，首座台南門市將於大遠百公園店開幕，這也是H&M首度入主台南，也是第13家店。

不過，台灣的快時尚市場互有消長，美國快時尚Forever 21去年3月底結束台灣最後一家門市，也就是位於忠孝東路上的第二家門市，宣告撤出台灣市場。

當年快時尚最夯時，除了Forever 21之外，東區聚集五大國際快時尚品牌，包括韓國衣戀集團旗下的SPAO、MIXXO、西班牙快時尚品牌ZARA、日本迅銷集團旗下UNIQLO（優衣庫）、GU（極優），隨著前年SPAO、MIXXO東區店鋪結束營業，Forever 21撤台，目前東區只剩下西班牙ZARA仍在苦撐。

如今傳出H&M要插旗北市東區，是否就是要接手Forever 21東區忠孝店門市，值得關注。若果，未來的北市東區等於集結三大國際快時尚品牌，再加上NET也將在永福樓舊址開店，若能再次活絡東區市場，也是好事一樁。

H&M將進駐台南大遠百公園店，今年3月26日將開幕。H&M／提供
H&M將進駐台南大遠百公園店，今年3月26日將開幕。H&M／提供

快時尚 東區 H&M

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