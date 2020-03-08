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308間摘星！德國米其林指南 柏林Rutz首獲三星

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
位於柏林的Rutz，今年新摘下米其林最高的三星殊榮。圖／取自Rutz粉絲頁
位於柏林的Rutz，今年新摘下米其林最高的三星殊榮。圖／取自Rutz粉絲頁

米其林指南於3月新公佈「2020德國米其林指南」，共計有308間餐廳摘星。其中位於柏林的Rutz今年新摘下最高的三星殊榮，另外還有CODA Dessert Dining、Les Deux等7間餐廳新入列二星名單，並有29間新入榜的一星餐廳。

本次德國米其林指南，共有10間米其林三星餐廳。唯一新上榜的Rutz提供了精巧的現代料理，為首次獲得三星，其他還有The Table Kevin Fehling、AQUA、Restaurant Bareiss等名店進榜。但是自1993年就開始獲得三星、極具代表性的Schwarzwaldstube，因為在今年初發生火災而結業，讓餐飲界十分遺憾。

二星名單共計43間，為數量最多的一次，其中共有7間新上榜，包括有柏林的CODA Dessert Dining，慕尼黑的 Les Deux、漢堡的 bianc，以及Obendorfer's Eisvogel、Olivo、Jante、Gustav等餐廳，各都提供高水準且美味的餐點。至於一星則共有prism、ferment、Cordo等29間餐廳新上榜，合計總數達255間。

本次的米其林德國指南，為德國第57本指南。除了星級餐廳之外，另外還有372間必比登推介餐廳，提供低於三道菜37歐元以下、物有所值的料理美食，讓民眾可以輕鬆享受美饌。

米其林 德國 柏林

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