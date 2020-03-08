近3萬的Dyson智慧照明燈 量身調亮度連年齡都考慮進去

隨時都在使用，但經常被忽視的「燈具」，近年也開始注入了越來越多智慧科技。不管是功能強大主打全天候都能用，還是針對使用情境精準對焦，選對燈具都能讓眼睛更舒適。

Dyson在台發表全新Lightcycle Morph照明燈系列，延續先前設計，以日光為靈感，能智慧追蹤所在地的日光變化，持續調節色溫和亮度；最大進化則是燈頭、燈臂和燈柱主桿均可獨立旋轉360度，依照使用者需求任意調整照射角度，無論於室內哪一個角落，都能透過燈具的獨特照明功能，任何時間都能擁有最合適的燈光。

Dyson Lightcycle Morph照明燈擁有多達7種預設模式，包括：閱讀模式、放鬆模式、精密模式、增強模式、起床模式、睡眠模式以及離開模式，更配有紅外線移動感測器，能偵測環境並自動開啟及關閉燈光。另外，亦可運用專屬Dyson Link App，依照個人照明需求、年齡、心情與所在地日光智慧調節，實現個人化照明。同時，延續品牌獨有的熱管技術，能夠高效冷卻LED，用60年也沒問題。