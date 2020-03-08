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巨領外套、整身螢光桃紅 席琳狄翁就是超敢穿！

聯合報 / 記者吳曉涵／專題即時報導
席琳狄翁似乎是愛上螢光桃紅色，穿PRADA Luna Rossa系列尼龍背心搭黑色高領衣，並用BALENCIAGA的襪子搭GUCCI Rhyton系列的桃紅螢光鞋，一身率性年輕的運動風，感覺瞬間又減齡了許多。圖／摘自footwearnews
席琳狄翁似乎是愛上螢光桃紅色，穿PRADA Luna Rossa系列尼龍背心搭黑色高領衣，並用BALENCIAGA的襪子搭GUCCI Rhyton系列的桃紅螢光鞋，一身率性年輕的運動風，感覺瞬間又減齡了許多。圖／摘自footwearnews

西洋天后席琳狄翁（Celine Dion）敢穿、敢嘗試的時尚風格在近幾年深植人心，無論是在時裝周或是各大音樂相關活動、演唱會等場合，都能看到她各種搶眼的造型。

近日席琳狄翁似乎是愛上螢光桃紅色，接連以兩種不同風格的迎螢光桃紅單品配出高調炫目的look，也再次展現「超敢穿」的選衣品味。在最近這兩套造型中，其中一套是出自PRADA Luna Rossa系列，螢光桃紅的尼龍背心搭黑色高領衣，並用BALENCIAGA的襪子搭GUCCI Rhyton系列的桃紅螢光鞋，一身率性年輕的運動風，感覺瞬間又減齡了許多。另一套則是出自Peter Do的西裝褲裝外搭百褶裙，多層次的穿搭和搶眼的色彩完全顛覆許多人的搭配邏輯，一派自信的模樣也讓人超崇拜。

除了耀眼的螢光桃紅造型之外，席琳狄翁也把日前才剛發表的JW Anderson 2020秋冬系列的一套巨型翻領大衣給穿上街，這件擁有誇張剪裁的外套出現在伸展台以外的效果果然是充滿戲劇性，尤其領子的部分讓席琳狄翁看起來宛如霸氣皇后，駕馭衣服的功力真的很強大啊！

席琳狄翁也把日前才剛發表的JW Anderson 2020秋冬系列的一套巨型翻領大衣給穿上街，充滿戲劇性效果。圖／摘自英國每日郵報
席琳狄翁也把日前才剛發表的JW Anderson 2020秋冬系列的一套巨型翻領大衣給穿上街，充滿戲劇性效果。圖／摘自英國每日郵報
席琳狄翁穿Peter Do的西裝褲裝外搭百褶裙，多層次的穿搭和搶眼的色彩完全顛覆許多人的搭配邏輯。圖／摘自eonline
席琳狄翁穿Peter Do的西裝褲裝外搭百褶裙，多層次的穿搭和搶眼的色彩完全顛覆許多人的搭配邏輯。圖／摘自eonline

演唱會 西裝 席琳狄翁

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