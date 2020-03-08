巨領外套、整身螢光桃紅 席琳狄翁就是超敢穿！

西洋天后席琳狄翁（Celine Dion）敢穿、敢嘗試的時尚風格在近幾年深植人心，無論是在時裝周或是各大音樂相關活動、演唱會等場合，都能看到她各種搶眼的造型。

近日席琳狄翁似乎是愛上螢光桃紅色，接連以兩種不同風格的迎螢光桃紅單品配出高調炫目的look，也再次展現「超敢穿」的選衣品味。在最近這兩套造型中，其中一套是出自PRADA Luna Rossa系列，螢光桃紅的尼龍背心搭黑色高領衣，並用BALENCIAGA的襪子搭GUCCI Rhyton系列的桃紅螢光鞋，一身率性年輕的運動風，感覺瞬間又減齡了許多。另一套則是出自Peter Do的西裝褲裝外搭百褶裙，多層次的穿搭和搶眼的色彩完全顛覆許多人的搭配邏輯，一派自信的模樣也讓人超崇拜。