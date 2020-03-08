一幻拉麵半價、胡同燒肉9折！6餐廳祭「醫療人員優惠」

為感謝第一線醫護人員對於新冠肺炎（COVID-19）防疫的努力，橘焱旗下的胡同燒肉、一幻拉麵等6個連鎖品牌，自3月9日至3月31日期間，推出醫護人員專屬的感謝優惠。只要憑相關證件，就可享不同折扣，最高可享半價。

醫護人員在活動期間內至「胡同燒肉」，週一～週四可享用餐9折優惠（包場不適用，優惠不並用）。週一～週五的17:00前，憑證件至「一幻拉麵」，單點任一口味拉麵，均可享半價優惠。提供各式串燒的「台北鳥喜」，則是提供中午套餐8折的醫療人員優惠。

同時結合拉麵與串燒的「一幻拉麵×胡同居酒屋」，活動期間內的每日17:00前，同樣可享單點任一口味拉麵的半價優惠。「胡董牛肉麵」所則推出單點紅燒／清燉牛肉麵，第2碗半價的優惠方案。「胡同燒肉丼」在週一～週五期間，套餐第2份半價，外帶則贈送小菜4選1優惠券。