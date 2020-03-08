快訊

澳洲音樂家發文感謝台灣 親曝確診到治療過程

摩爾多瓦淪陷 首傳新冠肺炎確診病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一幻拉麵半價、胡同燒肉9折！6餐廳祭「醫療人員優惠」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
醫療人員至「一幻拉麵」，單點任一口味拉麵，可享半價優惠。圖／橘焱提供
醫療人員至「一幻拉麵」，單點任一口味拉麵，可享半價優惠。圖／橘焱提供

為感謝第一線醫護人員對於新冠肺炎（COVID-19）防疫的努力，橘焱旗下的胡同燒肉、一幻拉麵等6個連鎖品牌，自3月9日至3月31日期間，推出醫護人員專屬的感謝優惠。只要憑相關證件，就可享不同折扣，最高可享半價。

醫護人員在活動期間內至「胡同燒肉」，週一～週四可享用餐9折優惠（包場不適用，優惠不並用）。週一～週五的17:00前，憑證件至「一幻拉麵」，單點任一口味拉麵，均可享半價優惠。提供各式串燒的「台北鳥喜」，則是提供中午套餐8折的醫療人員優惠。

同時結合拉麵與串燒的「一幻拉麵×胡同居酒屋」，活動期間內的每日17:00前，同樣可享單點任一口味拉麵的半價優惠。「胡董牛肉麵」所則推出單點紅燒／清燉牛肉麵，第2碗半價的優惠方案。「胡同燒肉丼」在週一～週五期間，套餐第2份半價，外帶則贈送小菜4選1優惠券。

橘焱表示，3和9的日文發音分別為さん、きゅう，音近英文中的「Thank You」，因此自3月9日的「感謝之日」推出醫護人員的專屬優惠，用餐時需憑醫療證件、醫院員工證、醫院志工證等證件。

「胡董牛肉麵」推出單點紅燒／清燉牛肉麵，第2碗半價的醫療人員優惠方案。圖／橘焱提供
「胡董牛肉麵」推出單點紅燒／清燉牛肉麵，第2碗半價的醫療人員優惠方案。圖／橘焱提供
針對醫療人員，「胡同燒肉丼」週一～週五，套餐第2份半價，外帶加贈小菜4選1優惠券。圖／橘焱提供
針對醫療人員，「胡同燒肉丼」週一～週五，套餐第2份半價，外帶加贈小菜4選1優惠券。圖／橘焱提供
胡同燒肉推出平日用餐9折的醫療人員專屬優惠。圖／橘焱提供
胡同燒肉推出平日用餐9折的醫療人員專屬優惠。圖／橘焱提供

拉麵 醫護人員 新冠肺炎

延伸閱讀

台鐵送暖！醫護人員「買便當九折」、北車三公里內免費外送　

武漢最大方艙醫院今正式休艙 共收治逾1700患者

別讓醫護寒心

醫護工會3訴求 北市聯醫：補償獎勵一定給

相關新聞

獨／又有10年老店熄燈！「松滿樓」內湖店3月22日落幕

台灣餐飲市場競爭激烈，近期更因新冠肺炎（COVID-19）因素，造成不少老店熄燈落幕。已經有數十年歷史的松滿樓宣佈，旗下...

歡慶國際女人節 喬治傑生整個三月給滿滿「女力」

丹麥皇家御用的精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），雖然創辦人是男性，事實上，品牌許多膾炙人口的經典之作，都是來...

Uber Eats、foodpanda攜手新光三越 百貨美食隨你點

疫情緊繃，讓許多人選擇宅在家吃更安心，兩大外送平台近期皆宣告攜手新光三越，再拓展百貨外送版圖，讓消費者宅在家也能輕鬆吃遍...

巨領外套、整身螢光桃紅 席琳狄翁就是超敢穿！

西洋天后席琳狄翁（Celine Dion）敢穿、敢嘗試的時尚風格在近幾年深植人心，無論是在時裝周或是各大音樂相關活動、演...

一幻拉麵半價、胡同燒肉9折！6餐廳祭「醫療人員優惠」

為感謝第一線醫護人員對於新冠肺炎（COVID-19）防疫的努力，橘焱旗下的胡同燒肉、一幻拉麵等6個連鎖品牌，自3月9日至...

超粉紅夢幻刷爆IG！10大「少女心草莓飲」全打卡才是真懂喝

防疫在家悶壞了嗎？在冬天結束之前，最後一波草莓季必須把握，這時候來一杯美好的草莓飲，好好撫慰一下被武漢肺炎驚嚇的身心，可是我們「手搖飲王國」的福音。

海鮮配上辛香料 吃出防疫力

新冠肺炎疫情持續延燒，民眾聞「咳」色變，如何提升自我免疫力，成為重要課題。而增加抵抗力，除了維持充足睡眠、規律運動外，透過「吃對食物」也可幫助免疫力的提升。

秘境藏台灣味 功夫菜、手路湯創新吃

標榜全台中最優雅的台菜餐廳「厝秘-功夫菜．手路湯」，正式進駐北屯崇德路餐飲戰區，獨棟庭院與預約制的尊榮服務，充滿隱密與高格調的舒適氛圍，顛覆一般人對台菜餐廳的想像。

最貴的王品! 頂級熟成牛排「The WANG」進駐台中

台中七期精華區豪宅林立，近年來許多高端餐廳紛紛進駐，看好區域強大消費力，以牛排起家的王品集團全新品牌「The WANG」，進駐七期地標NTC國家商貿中心一樓黃金店面，主打高價牛排套餐。

阿拉伯公主跨界設計寶格麗珠寶 林嘉欣先賞「天堂」

採用最罕見寶石、展現最精湛工藝的頂級珠寶，要找到熟稔珠寶文化、可以合作的設計師並不容易，即便有，光是要擦出雙方都滿意的火...

疫情影響 百貨空氣清淨機熱銷

新冠肺炎疫情蔓延，確診人數不斷攀升，也帶動空氣清淨機、吸塵器及眼部彩妝品商機，中部百貨公司的空氣清淨機熱銷，業績翻倍成長；另為了防止病毒感染，多數人戴口罩，也帶動持久粉底及眼部彩妝的銷售，業績成長約1成。

疫情影響...國家交響樂團暫緩歐洲、日本巡演

因澳洲音樂家染疫，共演的國家交響樂團(NSO)遭波及，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今建議NSO暫緩海外巡演，對此，NSO...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。