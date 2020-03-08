獨／又有10年老店熄燈！「松滿樓」內湖店3月22日落幕

台灣餐飲市場競爭激烈，近期更因新冠肺炎（COVID-19）因素，造成不少老店熄燈落幕。已經有數十年歷史的松滿樓宣佈，旗下的「松滿樓內湖店」將於3月22日結束營業，結束10年的歲月。

鄰近捷運忠孝新站的松滿樓本店，標榜以北平菜起家，在2003年重新改裝，並聘請上海點心師父加入。店內提供有芋頭小卷米粉、蘇杭東坡肉、生菜蝦鬆、雪菜魚片等等料理，價格多落在200～500元不等；除了單點之外，也有合菜、外帶年菜等等服務，包括李安、張艾嘉、許效舜等名人都曾是座上嘉賓，目前在google上累積超過800則評論，平均3.9分。除了本店外，另有「松滿樓內湖店」，累積600多則評論，平均3.7分。