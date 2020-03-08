聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／又有10年老店熄燈！「松滿樓」內湖店3月22日落幕
台灣餐飲市場競爭激烈，近期更因新冠肺炎（COVID-19）因素，造成不少老店熄燈落幕。已經有數十年歷史的松滿樓宣佈，旗下的「松滿樓內湖店」將於3月22日結束營業，結束10年的歲月。
鄰近捷運忠孝新站的松滿樓本店，標榜以北平菜起家，在2003年重新改裝，並聘請上海點心師父加入。店內提供有芋頭小卷米粉、蘇杭東坡肉、生菜蝦鬆、雪菜魚片等等料理，價格多落在200～500元不等；除了單點之外，也有合菜、外帶年菜等等服務，包括李安、張艾嘉、許效舜等名人都曾是座上嘉賓，目前在google上累積超過800則評論，平均3.9分。除了本店外，另有「松滿樓內湖店」，累積600多則評論，平均3.7分。
松滿樓官方臉書與內湖店門口看板公告，「松滿樓內湖店」將於3月22日結束營業，公告中並指出，會努力另找點開店。網友也留言表示「加油」、「這麼優質的餐廳也是我們眾姊妹喜愛的餐廳」，但也有網友認為「濟南店比較好吃」。過去松滿樓曾有濟南總店、內湖店、景美店等3間店面，但景美店已結束一段時間，隨著10年歷史的內湖店即將歇業，暫時就僅剩濟南總店繼續經營。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言