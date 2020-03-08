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獨／又有10年老店熄燈！「松滿樓」內湖店3月22日落幕

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
松滿樓內湖店公告，將於3月22日結束營業。圖／讀者提供
松滿樓內湖店公告，將於3月22日結束營業。圖／讀者提供

台灣餐飲市場競爭激烈，近期更因新冠肺炎（COVID-19）因素，造成不少老店熄燈落幕。已經有數十年歷史的松滿樓宣佈，旗下的「松滿樓內湖店」將於3月22日結束營業，結束10年的歲月。

鄰近捷運忠孝新站的松滿樓本店，標榜以北平菜起家，在2003年重新改裝，並聘請上海點心師父加入。店內提供有芋頭小卷米粉、蘇杭東坡肉、生菜蝦鬆、雪菜魚片等等料理，價格多落在200～500元不等；除了單點之外，也有合菜、外帶年菜等等服務，包括李安、張艾嘉、許效舜等名人都曾是座上嘉賓，目前在google上累積超過800則評論，平均3.9分。除了本店外，另有「松滿樓內湖店」，累積600多則評論，平均3.7分。

松滿樓官方臉書與內湖店門口看板公告，「松滿樓內湖店」將於3月22日結束營業，公告中並指出，會努力另找點開店。網友也留言表示「加油」、「這麼優質的餐廳也是我們眾姊妹喜愛的餐廳」，但也有網友認為「濟南店比較好吃」。過去松滿樓曾有濟南總店、內湖店、景美店等3間店面，但景美店已結束一段時間，隨著10年歷史的內湖店即將歇業，暫時就僅剩濟南總店繼續經營。

松滿樓提供有蘇杭東坡肉等中式料理。圖／取自松滿樓餐廳粉絲頁
松滿樓提供有蘇杭東坡肉等中式料理。圖／取自松滿樓餐廳粉絲頁

新冠肺炎 上海

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