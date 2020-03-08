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歡慶國際女人節 喬治傑生整個三月給滿滿「女力」
丹麥皇家御用的精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），雖然創辦人是男性，事實上，品牌許多膾炙人口的經典之作，都是來自不同時代、背景的女性設計師創作。為向眾多偉大女性致敬，即日起至3月31日止，特地舉辦#BeYourself滿額贈活動，活動期間消費滿6,000元或25,000元即分別贈送品牌限量筆記本乙本或限量珠寶盒乙個，送完為止。同時間，若選購本月全新上市CURVE系列春夏新品滿10,000元即送限量#BeYourself心型吊飾乙個，傳遞由女性設計師帶來的正面能量。
今年三月剛推出的CURVE系列，是從1987年便開始與喬治傑生合作蕾姬歐芙嘉（Regitze Overgaard）最新的創作，創作理念源自2006年問世的501號純銀戒指，以3D雕塑手法呈現金屬的柔潤與流暢感。除了創作出CURVE和MAGIC系列的蕾姬歐芙嘉，品牌最著名的經典朵蘭手鐲表則是傳奇設計師薇薇安朵蘭（Vivianna Torun）1967年發表的代表作。而率先於2000年就提出透過堆疊混搭創造個人珠寶概念的FUSION系列，是來自妮娜古柏（Nina Koppel）最膾炙人口的經典。近年來深受歡迎的OFFSPRING系列和MERCY系列，圓潤有機的線條，來自當代女性設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）。
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