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歡慶國際女人節 喬治傑生整個三月給滿滿「女力」

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
喬治傑生MERCY系列設計師賈桂琳芮賓。圖／喬治傑生提供
喬治傑生MERCY系列設計師賈桂琳芮賓。圖／喬治傑生提供

丹麥皇家御用的精品品牌喬治傑生（GEORG JENSEN），雖然創辦人是男性，事實上，品牌許多膾炙人口的經典之作，都是來自不同時代、背景的女性設計師創作。為向眾多偉大女性致敬，即日起至3月31日止，特地舉辦#BeYourself滿額贈活動，活動期間消費滿6,000元或25,000元即分別贈送品牌限量筆記本乙本或限量珠寶盒乙個，送完為止。同時間，若選購本月全新上市CURVE系列春夏新品滿10,000元即送限量#BeYourself心型吊飾乙個，傳遞由女性設計師帶來的正面能量。

今年三月剛推出的CURVE系列，是從1987年便開始與喬治傑生合作蕾姬歐芙嘉（Regitze Overgaard）最新的創作，創作理念源自2006年問世的501號純銀戒指，以3D雕塑手法呈現金屬的柔潤與流暢感。除了創作出CURVE和MAGIC系列的蕾姬歐芙嘉，品牌最著名的經典朵蘭手鐲表則是傳奇設計師薇薇安朵蘭（Vivianna Torun）1967年發表的代表作。而率先於2000年就提出透過堆疊混搭創造個人珠寶概念的FUSION系列，是來自妮娜古柏（Nina Koppel）最膾炙人口的經典。近年來深受歡迎的OFFSPRING系列和MERCY系列，圓潤有機的線條，來自當代女性設計師賈桂琳芮賓（Jacqueline Rabun）。

喬治傑生VIVIANNA朵蘭表來自傳奇設計師Vivianna Torun。圖／喬治傑生提供
喬治傑生VIVIANNA朵蘭表來自傳奇設計師Vivianna Torun。圖／喬治傑生提供
喬治傑生OFFSPRING系列18K純銀玫瑰金雙色手鍊，7900元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生OFFSPRING系列18K純銀玫瑰金雙色手鍊，7900元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生VIVIANNA 50週年限量紀念款石英腕表，15萬5000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生VIVIANNA 50週年限量紀念款石英腕表，15萬5000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生CURVE系列18K金純銀雙色戒指，52,200元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生CURVE系列18K金純銀雙色戒指，52,200元。圖／喬治傑生提供
蕾姬歐芙嘉是CURVE系列珠寶的創作者。圖／喬治傑生提供
蕾姬歐芙嘉是CURVE系列珠寶的創作者。圖／喬治傑生提供
喬治傑生NEW FUSION系列18K黃金白金玫瑰金鑲鑽鍊墜，65,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生NEW FUSION系列18K黃金白金玫瑰金鑲鑽鍊墜，65,000元。圖／喬治傑生提供
創作出經典FUSION系列的妮娜古柏。圖／喬治傑生提供
創作出經典FUSION系列的妮娜古柏。圖／喬治傑生提供
喬治傑生NEW FUSION系列18K黃金鏤空耳環，36,000元。圖／喬治傑生提供
喬治傑生NEW FUSION系列18K黃金鏤空耳環，36,000元。圖／喬治傑生提供

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