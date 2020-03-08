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Uber Eats、foodpanda攜手新光三越 百貨美食隨你點

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
foodpanda攜手全台新光三越，上百間人氣美食盛大上線，三月全台天天免外送服務費。圖／foodpanda提供
foodpanda攜手全台新光三越，上百間人氣美食盛大上線，三月全台天天免外送服務費。圖／foodpanda提供

疫情緊繃，讓許多人選擇宅在家吃更安心，兩大外送平台近期皆宣告攜手新光三越，再拓展百貨外送版圖，讓消費者宅在家也能輕鬆吃遍世界美食。

Uber Eats一口氣解鎖新光三越台北信義新天地、台北南西店與台中中港店等共6家百貨美食、上百家人氣餐廳，包括日本第一天丼「金子半之助」、新加坡「珍寶海鮮」、牛排教父鄧有癸親自指導新品牌「301 boulevard」、來自北海道的「BAKE CHEESE TART」每日新鮮出爐起司塔、新派川菜中後起之秀「PACKIE銀杏川酒菜館」等，從知名異國料理、排隊人氣餐廳、國民小吃到網美甜點店一應俱全。即日起至3月31日前輸入優惠序號「優惠的迫降」，還可享消費滿180元即享30元優惠折抵。

根據foodpanda 2019年年度數據回顧，台灣人最愛的百貨美食街外送選擇第一名為美式炸物拼盤，而日式豬排、小火鍋、精緻拌麵、滷肉飯也榜上有名。繼與ATT4fun、Sogo、統一時代、誠品、京站合作之後，foodpanda宣布3月起全台新光三越也盛大上線，包括添好運、段純貞、金子半之助、開飯川食堂、佐佐義、黃亞細肉骨茶、一風堂、春水堂及PABLO半熟起司塔等，超過400間知名專櫃美食皆可於foodpanda一指下訂。整個三月透過foodpanda訂餐不僅全台天天免外送服務費，於3月9日至4月8日間訂購新光三越美食，輸入指定優惠碼還刻即享消費滿100元現折30元優惠。

防疫期間不想出門用餐，美食外送平台攜手百貨美食店家推出更多樣化的用餐選擇。圖／foodpanda提供
防疫期間不想出門用餐，美食外送平台攜手百貨美食店家推出更多樣化的用餐選擇。圖／foodpanda提供

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