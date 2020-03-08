Uber Eats、foodpanda攜手新光三越 百貨美食隨你點

疫情緊繃，讓許多人選擇宅在家吃更安心，兩大外送平台近期皆宣告攜手新光三越，再拓展百貨外送版圖，讓消費者宅在家也能輕鬆吃遍世界美食。

Uber Eats一口氣解鎖新光三越台北信義新天地、台北南西店與台中中港店等共6家百貨美食、上百家人氣餐廳，包括日本第一天丼「金子半之助」、新加坡「珍寶海鮮」、牛排教父鄧有癸親自指導新品牌「301 boulevard」、來自北海道的「BAKE CHEESE TART」每日新鮮出爐起司塔、新派川菜中後起之秀「PACKIE銀杏川酒菜館」等，從知名異國料理、排隊人氣餐廳、國民小吃到網美甜點店一應俱全。即日起至3月31日前輸入優惠序號「優惠的迫降」，還可享消費滿180元即享30元優惠折抵。