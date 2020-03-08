超粉紅夢幻刷爆IG！10大「少女心草莓飲」全打卡才是真懂喝

命中注定的那一杯草莓

防疫在家悶壞了嗎？在冬天結束之前，最後一波草莓季必須把握，這時候來一杯美好的草莓飲，好好撫慰一下被武漢肺炎驚嚇的身心，可是我們「手搖飲王國」的福音。

不過滿坑滿谷的飲料店，每年草莓季更是殺紅了眼，現在連超商都捲起袖子參戰，全部喝一輪，包你三輩子都不想看到這顆鮮紅欲滴的東西！



今日DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，幫各位草莓控們把關一下，究竟哪些草莓飲是網友心中必喝的前10名？你都集齊了嗎？看下去就知道～



image source：春水堂 Chun Shui Tang

Mr. Wish 鮮果茶玩家

首先來介紹我們以鮮果茶聞名的Mr. Wish，新鮮草莓當然不能放過。12月推出兩款超美神飲，用草莓現打出多汁的冰沙，加上芝士奶蓋，變成超好喝的「草莓芝芝」。熱愛他們家獨門白玉珍珠的粉絲，也可以試看看「草莓芝芝白珍珠」，草莓跟珍珠的組合真的很幸福！

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拾覺細做輕飲 JUSTEN TEA

再來就是自台中霧峰起家的「拾覺細做輕飲」，去年聖誕節以一系列「巨型多多瓶」爆紅，外型跟小時候喝的養樂多一模一樣，讓你看到就一秒掉回童年，裡面則是用特色水果搭多多的組合。多多瓶共有六種口味，專屬冬日的「草莓巨無霸多多瓶」必喝，2月份還推出情人節限定「生乳酪草莓奶霜」，直接攻佔IG版面。

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麥吉 machi machi

隱藏在東區巷子裡的「麥吉 machi machi」，雖然開幕時間不長，迅速以可愛復古的日系設計、親切筆觸的插畫竄紅。最特別的是他們把甜點與茶飲融合，推出獨一無二的「胖胖圓瓶漸層飲」。粉紅液體加上奶酪底的「草莓鮮奶」，就是其中的人氣款項。另外大家力推的還有8顆新鮮草莓打出的「草莓芝士奶蓋」，及一杯就有12顆藍莓和5顆草莓的「芝士野莓」。

image source: 麥吉machi machi FB

7-ELEVEN

近年來7-ELEVEN從咖啡一路延伸到自製茶飲，現在連草莓季都要參一腳。前陣子趁著櫻花季推出「櫻花風美莓拿鐵」，以草莓糖漿融合拿鐵，再撒上草莓顆粒，拍照起來美美的，不過偷偷說有點偏甜，不是螞蟻胃或草莓控，建議不要輕易嘗試。他們家還有二月底才開賣的「冰草莓咖啡奶霜」，粉色漸層又爆擊了全台水水的心，但全台只有10家店才喝得到，先查好才不會「空口而返」喔！

CoCo都可

「CoCo都可」的顆粒莓果飲，每每出現都是人氣爆表，這次草莓季一口氣推出四款飲品，小孩子才做選擇，我當然要通通喝起來！清爽派就選「莓果派對」，愛奶味就挑「莓果戀人」，清新的清茶加入莓果顆粒，最後來層鹹鹹甜甜的奶蓋，「雲朵莓莓」適合開蓋直接喝。最特別的是「莓果芋見泥」，竟然把綿密芋泥、莓果醬加在一起，兩大人氣王和濃醇鮮奶完美融合，飽足感也沒在開玩笑，喝一杯就抵一餐。

image source: CoCo都可 FB

珍煮丹 TRUEDAN

草莓季浪潮中，人氣王「珍煮丹」也進入前五名啦！微風店限定的「芝士草莓」，有細膩滑順的奶蓋和草莓香氣，彷彿回到初戀的夏天。百貨店才有的「草莓抹茶鮮奶」則是加入靜岡抹茶，底部鮮紅中間帶粉，最上層是嫩綠，絕美撞色漸層也成為打卡熱門。其他還有「草莓奶蓋冰沙」和「蓋世草莓」，也是人氣紅不讓喔。

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image source: 珍煮丹 FB

第四名：大苑子 DaYungs

來來來，前面如果都不知道沒關係，這杯最近紅到發狂的「莓好相遇」再不知道就太遜了。大苑子向來以新鮮水果出名，每年草莓季也是飲料控的夯店之一，除了將前幾年的「莓好時光」和「莓好花漾」升級改良，今年2月才出的「莓好相遇」，是整整18顆新鮮大湖草莓濃縮精華，而且一杯飲料有三種層次，最上層可以吃到整顆草莓，中間則有草莓鮮奶冰沙，還喝的到顆粒，唯一缺點是價格略高，不過喝過的人沒有不推的！

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image source: 大苑子 FB

第三名：全家便利商店 FamilyMart

去年獨家在好市多販售、被譽為「冬季神飲」的貝禮詩草莓奶酒，今年在全家默默大進化，與濃郁的抹茶結合，交織出甜中帶苦的「貝禮詩草莓奶酒抹茶」，這款大人系的適合冬天來上一杯。熱愛冰品的粉粉們別走，還有直接把整瓶奶酒倒進來的「貝禮詩草莓奶酒酷繽沙」，微醺奶酒與酸甜草莓一起在口中慢慢融化的滋味，就是幸福沒錯啦！

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image source: 全家FamilyMart FB

第二名：麻古茶坊 MACU

從紮實度破表的「芝芝葡萄」爆紅後，麻古茶坊的討論度就居高不下，成為網美打卡新寵兒，人超多到連員工都崩潰。草莓季這款「芝芝草莓」再度掀起各界效仿，芬芳的草莓疊上濃濃芝士，草莓控認證硬是比別人好喝一倍，第二名實至名歸！連小編都第一時間衝到店裡購買，一開始先享受草莓的滋味，再將芝士攪拌進杯中一併享用，真的好喝喔！

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image source: 麻古茶坊macu FB

第一名：春水堂

討論度第一名的，就是我們珍珠奶茶始祖「春水堂」的超狂草莓飲啦！去年放大絕創新推一波「草莓奶霜珍珠茉奶」，撇開最基礎的紅茶，大膽使用翡翠綠茶做基底，融合酸甜草莓和濃厚奶霜，迸出奇妙新滋味，當然還要加上他們家招牌珍珠，整杯漂亮可口到無法抗拒！一口草莓茉奶，再一口珍珠，新奇的組合超值得嘗鮮！難怪會在各大社群平台掀起一陣熱烈討論，可惜這是期間限定，目前已經結束販售，你是否有搭上這熱門的順風車呢？

image source：春水堂 Chun Shui Tang

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年09月08日至2020年03月05日，共半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『草莓手搖飲』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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