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阿拉伯公主跨界設計寶格麗珠寶 林嘉欣先賞「天堂」
採用最罕見寶石、展現最精湛工藝的頂級珠寶，要找到熟稔珠寶文化、可以合作的設計師並不容易，即便有，光是要擦出雙方都滿意的火花都已經難能可貴。來自義大利羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI）最新的JANNAH頂級珠寶系列，便是由無前例地首次由創意總監Lucia Silvestri和與阿拉伯聯合大公國皇室Sheikha Fatima bint Hazza bin Zayed Al Nahyan公主殿下攜手創作，日前於阿布達比羅浮宮首次公開亮相。
系列名稱JANNAH的阿拉伯文意指伊斯蘭教的天堂。耗時兩年才面世的首批作品共26款珠寶和2只複雜腕表，其中包括彷彿一條「披巾」（Poncho）頸鍊、象徵皇室的珠寶頭飾，以及多款阿拉伯傳統的戒指手鍊。覆蓋胸膛的披巾頸鍊，獨特的造型需珠寶工匠1200至1500小時的時間精心製作。而冠冕頭飾則有以現代風格演繹的阿拉伯傳統冠冕頭飾和西方冠冕共兩款，代表皇室在當代東西文化中的傳承。
全系列以Sheikha Fatima公主生平故事為靈感：她的祖父Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan為阿拉伯聯合大公國「國父」，在位時委託建造的大清真寺（Sheikh Zayed Grand Mosque），以卡拉拉（Carrara）大理石打造的天花板和建築物上裝飾著的五瓣花朵，成了JANNAH系列最重要的設計元素。而這也描繪了公主童年與祖父母在宮殿花園中共度的美好時光，並呼應了寶格麗自1950年代開始的花卉珠寶傳統。系列作品在阿布達比發表後將展開全球巡迴展。
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