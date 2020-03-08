阿拉伯公主跨界設計寶格麗珠寶 林嘉欣先賞「天堂」

採用最罕見寶石、展現最精湛工藝的頂級珠寶，要找到熟稔珠寶文化、可以合作的設計師並不容易，即便有，光是要擦出雙方都滿意的火花都已經難能可貴。來自義大利羅馬的精品品牌寶格麗（BVLGARI）最新的JANNAH頂級珠寶系列，便是由無前例地首次由創意總監Lucia Silvestri和與阿拉伯聯合大公國皇室Sheikha Fatima bint Hazza bin Zayed Al Nahyan公主殿下攜手創作，日前於阿布達比羅浮宮首次公開亮相。

系列名稱JANNAH的阿拉伯文意指伊斯蘭教的天堂。耗時兩年才面世的首批作品共26款珠寶和2只複雜腕表，其中包括彷彿一條「披巾」（Poncho）頸鍊、象徵皇室的珠寶頭飾，以及多款阿拉伯傳統的戒指手鍊。覆蓋胸膛的披巾頸鍊，獨特的造型需珠寶工匠1200至1500小時的時間精心製作。而冠冕頭飾則有以現代風格演繹的阿拉伯傳統冠冕頭飾和西方冠冕共兩款，代表皇室在當代東西文化中的傳承。