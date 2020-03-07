疫情影響...國家交響樂團暫緩歐洲、日本巡演

因澳洲音樂家染疫，共演的國家交響樂團(NSO)遭波及，中央疫情指揮中心指揮官陳時中今建議NSO暫緩海外巡演，對此，NSO回應，原定4、5月的歐洲、日本巡演將暫緩，視疫情情況再擇期安排。

澳籍音樂家確診新冠肺炎消息傳出後，NSO部分成員目前被指揮中心要求居家隔離，其餘則自主健康管理。指揮中心今將西班牙、德國與法國升級列入旅遊警示第二級，陳時中也在記者會上建議NSO暫緩海外巡演。

NSO稍早發布新聞稿表示，NSO巡迴演出原訂4月赴英國、法國、荷蘭、瑞士4國，共計7個城市，並於5月中旬至東京演出1場，為使所有演出者和工作人員降低交通及行程風險，音樂總監呂紹嘉表示，隨著疫情的發展，樂團1月底已經研擬可能有的因應暫緩相關措施，故依據疫情資訊及考量樂團成員安全，將巡演先行延後，視疫情舒緩解除，另擇期安排。