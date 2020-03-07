貝拉哈蒂德機場時尚超亮麗 原來是拍MK形象廣告
MICHAEL KORS釋出春季的形象廣告，副線MICHAEL Michael Kors（MMK）由貝拉哈蒂德（Bella Hadid）擔綱2020春季系列，以機場時尚的氛圍輕鬆駕馭；而品牌更為高端的Collection系列，則是以紐約上城的名流生活為背景，展現奢華景象。
在本季由攝影師Mikael Jansson操刀的MMK系列中，超模貝拉哈蒂德展現了隨性的度假氛圍，設計師Michael Kors表示，「品牌致力打造純粹且閒適的生活品味，讓女孩們展現與眾不同的風格與魅力。」像是即將出發旅行，除了以機場、候機室為背景，太陽眼鏡、Logo大耳環也成為焦點。MMK 2020春季系列瀟灑且浪漫，運用經典Logo搭襯格紋、動物紋及印花，洋溢著美式生活的輕快。
而較為高階的Collection系列則是由荷蘭夫妻檔攝影師Inez and Vinoodh掌鏡，在比佛利山莊的莊園內拍攝，以慵懶的私人休閒時光，呈現品牌經典美式風格，將奢華融入其中，表現雅痞時尚的寫意；當季套裝以星星、條紋、圓點等細節點綴，表現四○年代的浪漫復古風。
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