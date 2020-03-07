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貝拉哈蒂德機場時尚超亮麗 原來是拍MK形象廣告

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
MICHAEL Michael Kors2020春季的焦點鞋履為短靴。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors2020春季的焦點鞋履為短靴。圖／MICHAEL KORS提供

MICHAEL KORS釋出春季的形象廣告，副線MICHAEL Michael Kors（MMK）由貝拉哈蒂德（Bella Hadid）擔綱2020春季系列，以機場時尚的氛圍輕鬆駕馭；而品牌更為高端的Collection系列，則是以紐約上城的名流生活為背景，展現奢華景象。

在本季由攝影師Mikael Jansson操刀的MMK系列中，超模貝拉哈蒂德展現了隨性的度假氛圍，設計師Michael Kors表示，「品牌致力打造純粹且閒適的生活品味，讓女孩們展現與眾不同的風格與魅力。」像是即將出發旅行，除了以機場、候機室為背景，太陽眼鏡、Logo大耳環也成為焦點。MMK 2020春季系列瀟灑且浪漫，運用經典Logo搭襯格紋、動物紋及印花，洋溢著美式生活的輕快。

而較為高階的Collection系列則是由荷蘭夫妻檔攝影師Inez and Vinoodh掌鏡，在比佛利山莊的莊園內拍攝，以慵懶的私人休閒時光，呈現品牌經典美式風格，將奢華融入其中，表現雅痞時尚的寫意；當季套裝以星星、條紋、圓點等細節點綴，表現四○年代的浪漫復古風。

Collection系列套裝以星星、圓點點綴，呈現四○年代的浪漫復古風。圖／MICHAEL KORS提供
Collection系列套裝以星星、圓點點綴，呈現四○年代的浪漫復古風。圖／MICHAEL KORS提供
由攝影師Mikael Jansson操刀的MMK系列中，超模貝拉哈蒂德展現了隨性的度假氛圍。圖／MICHAEL KORS提供
由攝影師Mikael Jansson操刀的MMK系列中，超模貝拉哈蒂德展現了隨性的度假氛圍。圖／MICHAEL KORS提供
2020春季系列MICHAEL Michael Kors形象廣告，以悠閒的機場時尚呈現。圖／取自IG
2020春季系列MICHAEL Michael Kors形象廣告，以悠閒的機場時尚呈現。圖／取自IG
Collection系列是由荷蘭夫妻檔攝影師Inez and Vinoodh掌鏡，在比佛利山莊的莊園內拍攝。圖／MICHAEL KORS提供
Collection系列是由荷蘭夫妻檔攝影師Inez and Vinoodh掌鏡，在比佛利山莊的莊園內拍攝。圖／MICHAEL KORS提供
貝拉哈蒂德擔綱MICHAEL Michael Kors2020春季系列廣告拍攝。圖／取自IG
貝拉哈蒂德擔綱MICHAEL Michael Kors2020春季系列廣告拍攝。圖／取自IG
MICHAEL Michael Kors釋出2020春夏季形象廣告，以貝拉哈蒂德為主角。圖／MICHAEL KORS提供
MICHAEL Michael Kors釋出2020春夏季形象廣告，以貝拉哈蒂德為主角。圖／MICHAEL KORS提供
春季MICHAEL Michael Kors形象廣告除了以機場、候機室為背景，太陽眼鏡、Logo大耳環也成為焦點。圖／MICHAEL KORS提供
春季MICHAEL Michael Kors形象廣告除了以機場、候機室為背景，太陽眼鏡、Logo大耳環也成為焦點。圖／MICHAEL KORS提供

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