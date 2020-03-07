不安情緒用香味療癒！PRADA纓粉女香、蔚藍男香讓人平靜

在初春，全球就瀰漫不安的情緒，那就用香氛來療癒靈魂吧。PRADA以香味開啟心靈的平靜，推出纓粉淑女淡香水、蔚藍紳士淡香水，從時裝中多元獨到的設計風範，將各種衝突元素打造理性與感性的串流，呈現在PRADA香氛經典之中，攝取靈感，就如同衣服設計的架構，給予人創新、獨到、出乎意料的超現實感官體驗。

PRADA纓粉淑女淡香水以雞蛋花、柑橘當成女性回眸一眼的開場白，有著豐富的果香調，更讓人如同展開笑顏。依蘭依蘭、晚香玉，更打造層次感的女人魅力調性，將清新灑脫與成穩魅力交織衝擊著每一個嗅覺感官，賦予了女性各種面向的呈現。

另款PRADA蔚藍紳士淡香水，將琥珀、鳶尾花、紅薑與橙花精油巧妙結合，像是勇敢的騎士精神，帶著勇氣與活力的香氣，卻帶著歸鄉溫柔感，清新又穩重，再輔以雪松與檀香木的木質調性，更讓男性的成熟穩重，與前調創造出的衝突感，不謀而合，呈現完美感性的嗅覺基底。

在瓶身設計上，PRADA將經典Saffiano皮革妝點瓶身，用極簡單的線條，凸顯經典，纓粉淑女淡香水以金色瓶蓋與粉色皮革，呈現出華麗魅力，蔚藍紳士淡香水則以銀色瓶蓋與淡藍色皮革，象徵男人的穩重迷人。