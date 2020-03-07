Stage再次顛覆眾人想像 聯手帝寶工業創造地表最潮制服穿搭

Stage再進化，不只變得更時髦，還聯手帝寶工業，打造地表最時髦制服。圖／Stage提供

如果你對台灣潮牌還停留在都是屁孩在穿的印象，那麼Stage和帝寶工業的跨界合作，絕對顛覆你的想像。而由五月天樂團主唱阿信所成立的Stayreal本季則邀請了韓國超人氣的KAKAO FRIENDS合作，讓圈粉無數的Ryan熊成為系列服飾主角。

走過15個年頭的Stage在今年踏出舒適圈，與台灣前20大企業的「帝寶工業」聯手，不僅首創在工廠辦大秀，把設計能量發揮在企業訂製上，打造不同以往的員工制服。因應市場的變化，連專作「車燈」的帝寶工業也想改變，於是相中了Stage的多元設計風格，首次合作就顛覆的大家的想像。Stage採用能代表帝寶工業的寶石藍和暖春綠為主軸，保留原本的企業識別，但是加入能夠強化工安的街頭時尚元素，包括反光條、織帶、扣具、大口袋等。連老氣的馬球衫都改以大面積的撞色剪接，並在於拼接處的裝飾反光條細節，增加前衛工裝感，使人耳目一新。

另外，同樣是首度合作的還有Stayreal與KAKAO FRIENDS，呈現了包括連帽上衣、Ｔ恤、後背包與棒球帽等單品，讓KAKAO FRIENDS的粉絲荷包將大失血。超人氣的KAKAO FRIENDS曾與LV、Coach、Nike、Vans等品牌合作，近期更與人氣女團TWICE、暖心IDOL姜丹尼爾等韓流偶像推出聯名商品，幾乎都是秒殺保證。而以獅子為原型創作的Ryan更是當家主角，與Stayreal的跨界系列就化身成為襪子、後背包、腰包，甚至是斗篷，招牌賣萌的表情都沒少，意圖讓人買到失心瘋。

Stayreal與KAKAO FRIENDS聯名系列寬版T恤1,480元。圖／Stayreal提供

Stayreal與KAKAO FRIENDS聯名系列腰包1,280元。圖／Stayreal提供

Stayreal與KAKAO FRIENDS聯名系列連身洋裝1,680元。圖／Stayreal提供