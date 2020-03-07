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指針形狀知多少 一分鐘讓你快速變身腕表小專家
多數的手表，是以指針來指示時間。但你可曾發現：指針也有不同形狀？雖然多數指針並沒有明確的發明年分，但正因為不同的形體比例，展示出設計的種種樣態，並為過去與無限延展的未來之間，銘記當下。且來認識五種常見指針設計。下次欣賞手表，你也可以一秒變身腕表小專家！
ㄧ、柳葉針（Leaf hands）
中文譯名為柳葉針的leaf hands，因為其形狀如葉片般修長，帶以有機的線條得名。柳葉針通常傳遞了古典的印象，不少並搭配藍鋼式燒製，溫文儒雅。
二、箭型針（Arrow hands）
箭型針的尺寸較為寬闊，此處的「箭」意指「弓箭」，因為箭型針的前緣的三角形設計猶如弓箭，展現粗獷、鮮明的運動氣息。
三、寶璣針（Breguet hands）
如果有某種指針以單一品牌知名，那麼肯定會是寶璣（Breguet）式指針。寶璣針的特色除了指針本身線條較細，並會在指針的前緣處有鏤空圓形，取其古典之美。但寶璣式指針並非寶璣專利，不少強調古典風格的品牌也相當愛用。
四、教堂針（Cathedral hands）
教堂式指針得由來，取其指針的結構猶如歐洲教堂般上馬賽克玻璃的壯碩結構，層層分明。而另些場合，也有人稱之為「酪梨式」指針，但仍以教堂針較為通用。
五、太妃針（dauphine hands）
太妃不是太妃糖，太妃原意是指法國王子之妻，也就是王妃之意。因dauphine是法文「王子妃」之意。但因為諧音，到了英文體系又和「海豚（dophin）」相近，有人稱之為海豚針。其形狀像是一個拉長的菱形，前寬後窄。
下次看到這五種指針，也來試試能不能一眼就辨識出來吧！
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