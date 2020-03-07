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指針形狀知多少 一分鐘讓你快速變身腕表小專家

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
箭型針（arrow hands）因為分針的前緣如箭，圖片中的表款則為歐米茄（OMEGA）的海馬（Aqua Terra）超輕腕表，價格店洽。圖 / OMEGA提供。
箭型針（arrow hands）因為分針的前緣如箭，圖片中的表款則為歐米茄（OMEGA）的海馬（Aqua Terra）超輕腕表，價格店洽。圖 / OMEGA提供。

多數的手表，是以指針來指示時間。但你可曾發現：指針也有不同形狀？雖然多數指針並沒有明確的發明年分，但正因為不同的形體比例，展示出設計的種種樣態，並為過去與無限延展的未來之間，銘記當下。且來認識五種常見指針設計。下次欣賞手表，你也可以一秒變身腕表小專家！

ㄧ、柳葉針（Leaf hands）

中文譯名為柳葉針的leaf hands，因為其形狀如葉片般修長，帶以有機的線條得名。柳葉針通常傳遞了古典的印象，不少並搭配藍鋼式燒製，溫文儒雅。

二、箭型針（Arrow hands）

箭型針的尺寸較為寬闊，此處的「箭」意指「弓箭」，因為箭型針的前緣的三角形設計猶如弓箭，展現粗獷、鮮明的運動氣息。

三、寶璣針（Breguet hands）

如果有某種指針以單一品牌知名，那麼肯定會是寶璣（Breguet）式指針。寶璣針的特色除了指針本身線條較細，並會在指針的前緣處有鏤空圓形，取其古典之美。但寶璣式指針並非寶璣專利，不少強調古典風格的品牌也相當愛用。

四、教堂針（Cathedral hands）

教堂式指針得由來，取其指針的結構猶如歐洲教堂般上馬賽克玻璃的壯碩結構，層層分明。而另些場合，也有人稱之為「酪梨式」指針，但仍以教堂針較為通用。

五、太妃針（dauphine hands）

太妃不是太妃糖，太妃原意是指法國王子之妻，也就是王妃之意。因dauphine是法文「王子妃」之意。但因為諧音，到了英文體系又和「海豚（dophin）」相近，有人稱之為海豚針。其形狀像是一個拉長的菱形，前寬後窄。

下次看到這五種指針，也來試試能不能一眼就辨識出來吧！

柳葉針（leaf hands）線條修長如柳葉般優美、因而得名，圖片中則為寶鉑（Blancpain）的Villeret系列女仕月相日曆鑽表，價格店洽。圖 / Blancpain提供。
柳葉針（leaf hands）線條修長如柳葉般優美、因而得名，圖片中則為寶鉑（Blancpain）的Villeret系列女仕月相日曆鑽表，價格店洽。圖 / Blancpain提供。
固定使用「太妃針」的積家（Jaeger-LeCoultre）Reverso系列，呈現明快的當代氣息。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
固定使用「太妃針」的積家（Jaeger-LeCoultre）Reverso系列，呈現明快的當代氣息。圖 / Jaeger-LeCoultre提供。
因為指針具有圓形鏤空裝飾、最早出現在寶璣（Breuget）的表面上因而得名。圖片中則為Classique 5517系列大明火琺瑯腕表，價格店洽。圖 / Breguet提供。
因為指針具有圓形鏤空裝飾、最早出現在寶璣（Breuget）的表面上因而得名。圖片中則為Classique 5517系列大明火琺瑯腕表，價格店洽。圖 / Breguet提供。
萬寶龍（Montblanc）的1858系列自動計時碼表限量款便具備了「教堂式（Cathedral）」指針，斯古之悠情。圖 / Montblanc提供。
萬寶龍（Montblanc）的1858系列自動計時碼表限量款便具備了「教堂式（Cathedral）」指針，斯古之悠情。圖 / Montblanc提供。

教堂 海豚

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