集結復古重工水洗、刺繡技法 Bape全新丹寧系列就是街頭最潮

如果你是A Bathing Ape（Bape）的粉絲，怎麼能錯過全新的Gold Rush丹寧系列，具有懷舊重工水洗工藝、鏈式刺繡圖案裝飾，以及倒三角皮革章貼，滿滿的細節讓人著迷。而同樣是復古格調，Levi's則替女孩們創造了Balloon時髦高腰繭型褲，不只好看還能修飾腿型。

A Bathing Ape Gold Rush系列丹寧外套16,799元。圖／Bape提供

過去Bape一直都是陸續推出丹寧產品，幾乎是品牌鐵粉必買的單品之一，今年首度推出的Gold Rush系列，就把彼時掘金礦工的工作服當作靈感，並結合了金屬礦物的概念，創造出包括背心、夾克、T恤等7件別致的設計。像是復古丹寧夾克採用重工水洗工藝打造，呈現自然懷舊色，還加入鏈式刺繡針法完成的老虎圖案，胸前口袋點綴了貫穿系列的倒三角皮革章貼、以及手工縫製的猿人頭形狀金屬開瓶器等種種細節，值得細細品味。水洗丹寧褲褲側兩邊同樣點綴的彩色老虎頭刺繡圖案，後腰沿用了丹寧褲搭帶設計，結合創新布貼圖案，讓粉絲驚艷。

A Bathing Ape Gold Rush系列工裝背心12,799元。圖／Bape提供

女孩們想要在這季創造全新的穿搭輪廓，就不能錯過Levi's推出的Balloon時髦高腰繭型褲，共有兩款不同材質與多重顏色的選擇，設計靈感來自80年代末與90年代初氣球弧形丹寧褲與長褲。剪裁打破輕重比例的既定印象，以高腰烘托纖細腰線、繭型弧度順修臀腿輪廓、收窄的微錐形褲口銜接性感腳踝，打造猶如氣球般，立體舒適且搶眼。最微妙的差異在於褲角的寬幅較大，能在視覺上形成「顯瘦」對比，亦能簡單打造復古時髦形象。