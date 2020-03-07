疫情風暴 百貨從大危機激發的求生術

自新冠肺炎爆發後，在全球感染數持續增加，大眾們為避免感染而減少群聚活動，過去百貨業最蓬勃的餐飲業現在也跌的最慘，受來客大減之故，業績直接砍半。為了讓現金流不斷鏈，百貨餐飲業紛紛出招救市。

●外送員前進百貨美食街取餐 從牛排、牛肉麵到蛋塔都能外送

百貨龍頭新光三越迅速串連兩大外送平台Uber Eats、foodpanda，集結百貨260家餐飲櫃位正式推出美食外送，並有超過20個品牌為首次加入美食外送平台的獨家品牌，包括牛排教父鄧有癸打造的「Boulevard大道301牛排」、「檀島香港茶餐廳」、「鐵火牛排」、「一風堂」、「Ｍaisen豬排」、「PABLO起司塔」、「BAKE CHEESE TART」、「星野肉肉鍋」、「清真中國牛肉麵食館」等。新光三越美食外送平台上線後，更是強打天天限日限量買一送一，讓會員享好康。

新光三越第一階段外送服務範圍以11家分店為主（台北信義新天地A4／A8／A9／A11、台北南西店、台北站前店、台北天母店、桃園站前店、台中中港店、台南新天地和高雄左營店）讓會員不用出門，美食就可送到家。

其他有美食外送的百貨還有，百貨業首家推出美食外送的京站時尚廣場推出的「QQ飛食」與foodpanda合作，京站時尚廣場台北車站與新開幕的小碧潭店，共有75間餐飲提供外送服務；SOGO百貨與foodpanda合作，全台美食外送共有54家餐飲。環球購物中心「外帶外送快饗購」服務，2月中推出以來餐飲外帶及外送業績增長一成，3月中將進一步外送平台合作。

●一人座位用餐更安心 板橋車站美食街加裝透明隔板

這波疫情，降低民眾外出意願，讓餐飲業績直線下滑，但也有餐飲卻出現逆勢成長。「一蘭拉麵」因獨特的座位設計，每個人的座位都有隔板隔著，原本的出發點是讓每個人可以互不打擾的吃著拉麵，甚至一個人也能好好吃麵。但在疫情影響下，這樣的隔間設計，意外的讓人有安心感，因此業績不降反升。

環球購物中心則針對轉運型商場板橋車站，率先試行在美食街公用立食區裝設透明壓克力隔板，隔開用餐空間成為個人區，避免飛沫接觸，讓民眾用餐更安心，中和店則採取減少座位數拉大用餐距離。另外，除了台北101、SOGO百貨實施進場民眾需量體溫之後，環球購物中心3月中起將在新北中和、桃園A8及屏東店於主要出入口設置熱影像體溫偵測儀搭配額溫，若體溫超過37.5℃的顧客，將會勸離。

●百貨擴大線上購物平台 樓管變身直播主FB直播銷售

隨著疫情持續延燒，消費者改變了平常的消費習慣，百貨也要打破過往的傳統銷售模式。新光三越除了在App推出宅配服務，旗下電商平台beauty STAGE美麗台商品陣容再擴大打造線上微型百貨，並把美麗台串連至新光三越App，打開手機就能選購。

環球購物中心線上購物平台「GM快享購」自2019年下旬上線，初期以擴大服務管道、銷售節慶禮盒為主。現進一步看準會員年輕化也是網購消費主力族群，因此增擴商品類別，增加線上購物品項。看準宅料理正夯，推出知名嘉義美食名店林聰明沙鍋魚頭個人鍋，為百貨獨家首賣。從官網或App就可以直接連結選購，3月31日前可享優惠6折起，滿1,500元免運費。