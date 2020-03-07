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蕭敬騰穿DIOR撞衫南柱赫 換MONCLER豹紋變野性老蕭

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
蕭敬騰詮釋DIOR MEN灰藍色羊毛斜紋劍領雙排釦夾克81,000元、灰藍色緞面絲質襯衫33,000元、灰藍色羊毛斜紋拼接絲質緞面長褲33,000元、CD1 白粉藍漸層網孔休閒鞋40,000元。圖／DIOR提供
蕭敬騰詮釋DIOR MEN灰藍色羊毛斜紋劍領雙排釦夾克81,000元、灰藍色緞面絲質襯衫33,000元、灰藍色羊毛斜紋拼接絲質緞面長褲33,000元、CD1 白粉藍漸層網孔休閒鞋40,000元。圖／DIOR提供

娛樂先生蕭敬騰不論是參加節目、登台表演，都以個人時尚魅力穿搭最新時裝，近期在歌唱節目中穿上DIOR MEN夏季灰藍色西裝，展現當代考古學家的浪漫，此外，他也詮釋甫上市的MONCLER 1952系列豹紋外套，在實穿輪廓中點綴狂野設計。

在節目「歌手．當打之年」的現場表演中，蕭敬騰一身DIOR MEN夏季系列，這是來自男裝創意總監 Kim Jones 與美國藝術家 Daniel Arsham的 合作，運用「未來考古學」的命題，將帶灰色澤的男裝表現得優雅且前衛。淡淡的藍色如同曝曬後褪色的質感，呼應藝術家以考古為命題的設計，緞面材質則顯得高雅貴氣。

Kim Jones所打造的本季西裝，以提高腰線、放寬外套翻領與襯衫領口為剪裁細節，賦予更為流暢的線條；「南朋友」南柱赫在今年1月去巴黎看秀時，也穿了同一套西裝，變身優雅貴公子。而身為MONCLER的品牌好友，屢次駕馭高難度服裝，這次蕭敬騰也選穿了MONCLER 1952系列，服裝飾整體輪廓簡潔俐落，白色調為基底的針織上衣，搭配拼接銀色面料的休閒褲，讓基礎單品有搶眼的細節，搭配豹紋印花外套，則是呼應老蕭率性的個人風格。

CD1 白粉藍漸層網孔休閒鞋，售價40,000元。圖／DIOR提供
CD1 白粉藍漸層網孔休閒鞋，售價40,000元。圖／DIOR提供
南柱赫在出席品牌大秀時身穿蕭敬騰同套西裝，DIOR and Daniel Arsham Logo白色霧漆面黃銅項鍊25,500元。圖／取自IG
南柱赫在出席品牌大秀時身穿蕭敬騰同套西裝，DIOR and Daniel Arsham Logo白色霧漆面黃銅項鍊25,500元。圖／取自IG
蕭敬騰詮釋DIOR MEN灰藍色羊毛斜紋劍領雙排釦夾克81,000元、灰藍色緞面絲質襯衫33,000元、灰藍色羊毛斜紋拼接絲質緞面長褲33,000元、CD1 白粉藍漸層網孔休閒鞋40,000元。圖／DIOR提供
蕭敬騰詮釋DIOR MEN灰藍色羊毛斜紋劍領雙排釦夾克81,000元、灰藍色緞面絲質襯衫33,000元、灰藍色羊毛斜紋拼接絲質緞面長褲33,000元、CD1 白粉藍漸層網孔休閒鞋40,000元。圖／DIOR提供
蕭敬騰詮釋DIOR MEN灰藍色羊毛斜紋劍領雙排釦夾克81,000元、灰藍色緞面絲質襯衫33,000元、灰藍色羊毛斜紋拼接絲質緞面長褲33,000元、CD1 白粉藍漸層網孔休閒鞋40,000元。圖／DIOR提供
蕭敬騰詮釋DIOR MEN灰藍色羊毛斜紋劍領雙排釦夾克81,000元、灰藍色緞面絲質襯衫33,000元、灰藍色羊毛斜紋拼接絲質緞面長褲33,000元、CD1 白粉藍漸層網孔休閒鞋40,000元。圖／DIOR提供
南柱赫在出席品牌大秀時身穿蕭敬騰同套西裝，DIOR and Daniel Arsham Logo白色霧漆面黃銅項鍊25,500元。圖／取自IG
南柱赫在出席品牌大秀時身穿蕭敬騰同套西裝，DIOR and Daniel Arsham Logo白色霧漆面黃銅項鍊25,500元。圖／取自IG
蕭敬騰詮釋DIOR MEN灰藍色羊毛斜紋劍領雙排釦夾克81,000元、灰藍色緞面絲質襯衫33,000元、灰藍色羊毛斜紋拼接絲質緞面長褲33,000元、CD1 白粉藍漸層網孔休閒鞋40,000元。圖／DIOR提供
蕭敬騰詮釋DIOR MEN灰藍色羊毛斜紋劍領雙排釦夾克81,000元、灰藍色緞面絲質襯衫33,000元、灰藍色羊毛斜紋拼接絲質緞面長褲33,000元、CD1 白粉藍漸層網孔休閒鞋40,000元。圖／DIOR提供
蕭敬騰穿MONCLER 1952系列白色針織上衣33,900元、白色銀色拼接休閒褲24,100元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰穿MONCLER 1952系列白色針織上衣33,900元、白色銀色拼接休閒褲24,100元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰穿MONCLER 1952系列豹紋印花運動外套46,300元、白色針織上衣33,900元、白色銀色拼接休閒褲24,100元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰穿MONCLER 1952系列豹紋印花運動外套46,300元、白色針織上衣33,900元、白色銀色拼接休閒褲24,100元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰穿MONCLER 1952系列豹紋印花運動外套46,300元、白色針織上衣33,900元。圖／MONCLER提供
蕭敬騰穿MONCLER 1952系列豹紋印花運動外套46,300元、白色針織上衣33,900元。圖／MONCLER提供

考古 西裝 藝術家

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