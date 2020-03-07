蕭敬騰穿DIOR撞衫南柱赫 換MONCLER豹紋變野性老蕭

娛樂先生蕭敬騰不論是參加節目、登台表演，都以個人時尚魅力穿搭最新時裝，近期在歌唱節目中穿上DIOR MEN夏季灰藍色西裝，展現當代考古學家的浪漫，此外，他也詮釋甫上市的MONCLER 1952系列豹紋外套，在實穿輪廓中點綴狂野設計。

在節目「歌手．當打之年」的現場表演中，蕭敬騰一身DIOR MEN夏季系列，這是來自男裝創意總監 Kim Jones 與美國藝術家 Daniel Arsham的 合作，運用「未來考古學」的命題，將帶灰色澤的男裝表現得優雅且前衛。淡淡的藍色如同曝曬後褪色的質感，呼應藝術家以考古為命題的設計，緞面材質則顯得高雅貴氣。