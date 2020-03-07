快訊

確診人數破7000人！南韓新冠肺炎再增274例

旅遊警示直直升！快速了解從哪返台要隔離、行程取消扣多少？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彩妝跨界運動時尚！植村秀攜手Onitsuka Tiger打造搶眼東京紅跑鞋

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Onitsuka Tiger與彩妝專家植村秀共同合作，推出限定鞋款與彩妝。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram
Onitsuka Tiger與彩妝專家植村秀共同合作，推出限定鞋款與彩妝。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram

2020東京奧運舉辦在即，所有的日系品牌也動起來了，紛紛推出紀念或受到奧運啟發的商品。其中最搶眼的莫過於Onitsuka Tiger與彩妝專家植村秀（Shu Uemura）共同合作的DELEGATION EX聯名運動鞋，特別是東京紅的配色，讓人過目難忘。

Onitsuka Tiger與植村秀皆是知名的國際性品牌，所以首度因東京奧運合作的企劃，格外引人矚目。此次聯名將會推出1雙鞋履和11件美妝品，每一個單品都帶有著雙品牌的元素或特色。像是限定的DELEGATION EX運動鞋，外型源於1964年東京奧運時，日本代表隊所穿的款式，靈感來自彩妝品的妝感，鞋面材質為牛皮，配搭獨特的「東京紅」，來呼應日式文化的印象。而厚底設計在穿搭上可以拉長身形比例，中底使用結合輕量發泡材料配方和高能回彈的彈性體，提供穿著舒適性。鞋墊上也印製植村秀品牌徽標，紀念兩大日本品牌的合作。

Onitsuka Tiger與彩妝專家植村秀共同合作，推出限定鞋款與彩妝。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram
Onitsuka Tiger與彩妝專家植村秀共同合作，推出限定鞋款與彩妝。圖／摘自Onitsuka Tiger instagram

而植村秀的聯名產品包括眼影盤、唇膏、潔顏油、粉底刷和睫毛夾等，都帶有Onitsuka Tiger的招牌虎爪紋，同樣提供東京紅、活力橙和靛藍為主色彩，來向經典鞋款致敬。而無論是彩妝抑或限定鞋款，都將在5月1日同時上市，屆時台灣消費者也能買得到。

Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供
Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供

Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供
Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供

Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供
Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供

Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供
Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供

Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供
Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供

Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供
Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供

Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供
Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供

Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供
Onitsuka Tiger與植村秀聯手，打造DELEGATION EX聯名運動鞋，預計5月1日上市。圖／asics提供

東京奧運 品牌 植村秀

延伸閱讀

台灣蕉成功前進東京奧運 鳳梨、火龍果也將進軍國際

柯瑞傷癒復出 仍盼為美國隊出征東京奧運

掌握眼妝三技巧 克服內雙狹長亞洲女特有眼型

粉嫩夢幻必收！innisfree「濟州嚴選櫻花系列彩妝」3月限量上市

相關新聞

向女性致敬 台北101今晚起連三天點燈跟妳說的五句話

為慶祝3月8日國際婦女節，感謝所有女性對工作與家庭的努力和付出，台北101今日起至3月9日這三天晚間六點半至十點，在台北...

飯店、餐廳大打「得來速」 點餐快取「免下車」

新冠肺炎疫情帶動宅經濟，各家飯店、餐廳狂推外帶、外送服務，也掀起了飯店版的「得來速」新服務，點餐快取「免下車」爆紅；瓦城...

孫芸芸女兒拎著Chloé包的背殺技好強 許路兒拉鍊沒拉趕時髦

自從今年初在微風尾牙初亮相，孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）頓成備受矚目的名媛二代，她和媽媽一起背Chloé最新包款D...

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

彩妝跨界運動時尚！植村秀攜手Onitsuka Tiger打造搶眼東京紅跑鞋

2020東京奧運舉辦在即，所有的日系品牌也動起來了，紛紛推出紀念或受到奧運啟發的商品。其中最搶眼的莫過於Onitsuka...

「家樂福東興店」結束營業倒數2天！家電出清下殺5折起　指定生鮮買1送1

擁有16年歷史的家樂福東興店將於明晚（3月8日）結束營業，倒數2天祭出最後出清優惠，共有上百款家電大出清，特定液晶電視最...

將花葉優雅藏入腕間 Rado一展春日浪漫 生機盎然

雖然便利與機能性總令人難以離開城市生活，但大自然總能在鄉間與郊山間，以綠意或強大氣場，療癒人心。來向以高科技精密陶瓷見長...

日藥本舖「櫻花季限定」指定商品加1元多1件！PTFE口罩首批進貨1萬片

受新冠肺炎疫情影響，近期無法到日本旅遊，但仍有許多人喜愛日本商品，日藥本舖提高產品備貨量1～2成，近期也持續引進防疫相關...

PChome 24h購物、大甲鎮瀾宮合作　消費滿額抽光明燈

大甲媽祖遶境今年受新冠肺炎疫情影響而延期，PChome 24h購物首次與大甲鎮瀾宮合作「PChome應援進箱團」活動，即...

保養品抗疫出招！雅頓首推出「電話下單」滿2千送到家

疫情持續發燒，讓不少保養品牌櫃上來客數受到影響，保養化妝品一年兩大業績檔期之一的母親節，已經悄悄開打，伊麗莎白雅頓即日起...

「提升免疫力」吃這些！花膠、黑虎掌、泥鰍都上桌

新冠肺炎、流感疫情雙雙發威，飯店、餐廳順勢推出各種「提升免疫力」的創意餐點，蟲草、花膠、黑虎掌、泥鰍、咖哩、鮭魚都上桌，...

「買肉」送酒精！「美福食集」今起發送2萬瓶酒精抗疫

新冠肺炎疫情帶動一波宅經濟成長，以進口頂級肉品為主、坐落於內湖大賣場一級戰區內的「美福食集」表示，近期來客數明顯增加，較...

熱門新聞

劉真病情謠言四起 北榮罕見主動對外發聲明

路易莎咖啡必點飲品？老饕答案一面倒：喝過回不去

健保將有重大變革 藥品部分負擔上限200元將打破

健保將有重大變革 做高階影像檢查 恐須自付一千元

棄台北銀行工作、下嫁中南部工廠小開？網友一面倒勸退

下周二變天！ 鋒面結構完整 全台各地恐雷雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。