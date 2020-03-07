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彩妝跨界運動時尚！植村秀攜手Onitsuka Tiger打造搶眼東京紅跑鞋
2020東京奧運舉辦在即，所有的日系品牌也動起來了，紛紛推出紀念或受到奧運啟發的商品。其中最搶眼的莫過於Onitsuka Tiger與彩妝專家植村秀（Shu Uemura）共同合作的DELEGATION EX聯名運動鞋，特別是東京紅的配色，讓人過目難忘。
Onitsuka Tiger與植村秀皆是知名的國際性品牌，所以首度因東京奧運合作的企劃，格外引人矚目。此次聯名將會推出1雙鞋履和11件美妝品，每一個單品都帶有著雙品牌的元素或特色。像是限定的DELEGATION EX運動鞋，外型源於1964年東京奧運時，日本代表隊所穿的款式，靈感來自彩妝品的妝感，鞋面材質為牛皮，配搭獨特的「東京紅」，來呼應日式文化的印象。而厚底設計在穿搭上可以拉長身形比例，中底使用結合輕量發泡材料配方和高能回彈的彈性體，提供穿著舒適性。鞋墊上也印製植村秀品牌徽標，紀念兩大日本品牌的合作。
而植村秀的聯名產品包括眼影盤、唇膏、潔顏油、粉底刷和睫毛夾等，都帶有Onitsuka Tiger的招牌虎爪紋，同樣提供東京紅、活力橙和靛藍為主色彩，來向經典鞋款致敬。而無論是彩妝抑或限定鞋款，都將在5月1日同時上市，屆時台灣消費者也能買得到。
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