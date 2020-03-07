將花葉優雅藏入腕間 Rado一展春日浪漫 生機盎然
雖然便利與機能性總令人難以離開城市生活，但大自然總能在鄉間與郊山間，以綠意或強大氣場，療癒人心。來向以高科技精密陶瓷見長的雷達（Rado），近日推出真我超薄亮鑽True Thinline Nature系列三款腕表，結合鑽石粉末晶體、珍珠母貝，嘗試將充滿森林療癒感的葉片紋理，呈現於超薄的表面之中。
初次欣賞本系列腕表，超薄的5毫米陶瓷表殼，同時具備了輕柔色彩與纖薄特性。雷達再運用鑽石粉末晶體，以電鍍方式在表面上輝映出猶如星空般的閃耀美景、何其浪漫。而另一款綠色陶瓷的表殼，則用上具葉片紋理視覺的綠色珍珠母貝，整只腕表像融合大地之母的睿智氣質，古典而神聖。也由於高科技精密陶瓷的特性：親膚、不易磨損，一如歲月流轉中的旺盛生機、綿延不息。
另外美度（Mido）的Rainflower花雨系列也有異曲同工之妙，其設計靈感源自新加坡的藝術科學博物館。並由建築師薩夫迪 (Moshe Safdie) 所設計。由於博物館的結構猶如一朵盛放蓮花，美度遂將花朵盛放的意念，以柔美線條隱身於表面。金色鏤空指針再映襯上表面的八顆粉色系寶石，搭配玫瑰金PVD表殼與粉色皮表帶，像春日刻正怒放的花香與果香，甘美誘人。
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