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日藥本舖「櫻花季限定」指定商品加1元多1件！PTFE口罩首批進貨1萬片

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
日藥本舖引進多款櫻花季節限定商品，數量有限售完為止。圖／日藥本舖提供
日藥本舖引進多款櫻花季節限定商品，數量有限售完為止。圖／日藥本舖提供

新冠肺炎疫情影響，近期無法到日本旅遊，但仍有許多人喜愛日本商品，日藥本舖提高產品備貨量1～2成，近期也持續引進防疫相關商品，其中「好安全PTFE薄膜立體型口罩」為HEPA等級濾材、PTFE非靜電式阻擋，5層防護且採用減壓耳帶設計，首批進貨1萬片，將陸續舖貨到全台各門市；還有市場上缺貨已久、可以分裝酒精的壓式噴霧瓶100ml、方便隨身攜帶的甜萌萌乾洗手凝露、居家抗菌必備的衛來粒子次氯酸水抗菌噴槍等。

日藥本舖3月9日至4月5日推出「春漾購物粉櫻旅行季」，指定商品加1元多1件、第2件5折，像是日本合成無添加溫和泡沫洗顏乳第2件5折，平均一件只要90元；「MITOMO浮世繪」系列面膜原價49元，第2件5折、平均一件只要37元。活動期間單筆結帳滿500元送50元折價券，可累贈；會員單筆結帳滿688元，扣抵會員點數1萬點可現折120元，還有機會抽中日本富士琺瑯鍋；新會員免費加入就送1萬點，等同100元購物金；周二會員日點數可享2倍送。

3月份是浪漫櫻花季，日藥本舖引進眾多櫻花季節限定商品，數量有限售完為止，包括日本Lsai櫻花季限定款的Lsai櫻花美容化妝水凝露，瓶內飄著浪漫的櫻花瓣超級夢幻，原價699元、特價649元；CLUB春限定2020素顏美肌蜜粉餅不僅擁有粉嫩包裝和可愛粉撲，還飄散淡淡櫻花香氣，原價570元、特價499元； 超人氣的BCL Saborino早安面膜也有櫻花限定款28枚入，售價466元；Lishan櫻花馬油潤膚霜原價350元、特價299元，Lishan櫻花馬油保濕沐浴乳500ml原價380元、特價330元；Q’her植感微醺櫻花8色眼影盤原價580元、特價499元。

甜萌萌乾洗手凝露28ml，售價69元。圖／日藥本舖提供
甜萌萌乾洗手凝露28ml，售價69元。圖／日藥本舖提供
Lishan櫻花馬油保濕沐浴乳500ml，原價380元、特價330元，數量有限售完為止。圖／日藥本舖提供
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不二家POP棒棒糖－賞花，原價115元、特價89元。圖／日藥本舖提供
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Q’her植感 微醺櫻花8色眼影盤，原價580元，特價499元。圖／日藥本舖提供
Q’her植感 微醺櫻花8色眼影盤，原價580元，特價499元。圖／日藥本舖提供
日本UTENA佑天蘭黃金果凍面膜（櫻花），原價350元、特價262元。圖／日藥本舖提供
日本UTENA佑天蘭黃金果凍面膜（櫻花），原價350元、特價262元。圖／日藥本舖提供
衛來粒子次氯酸水抗菌噴槍300ml，售價320元。圖／日藥本舖提供
衛來粒子次氯酸水抗菌噴槍300ml，售價320元。圖／日藥本舖提供
日藥本舖首批進貨1萬片「好安全PTFE薄膜立體型口罩」，將陸續舖貨到全台各門市。圖／日藥本舖提供
日藥本舖首批進貨1萬片「好安全PTFE薄膜立體型口罩」，將陸續舖貨到全台各門市。圖／日藥本舖提供
BCL Saborino早安面膜－櫻花限定28枚入，售價466元，數量有限售完為止。圖／日藥本舖提供
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CLUB春限定2020素顏美肌蜜粉餅－櫻花香，原價570元、特價499元，數量有限售完為止。圖／日藥本舖提供
CLUB春限定2020素顏美肌蜜粉餅－櫻花香，原價570元、特價499元，數量有限售完為止。圖／日藥本舖提供

櫻花季 面膜 新冠肺炎

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