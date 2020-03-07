日藥本舖「櫻花季限定」指定商品加1元多1件！PTFE口罩首批進貨1萬片

受新冠肺炎疫情影響，近期無法到日本旅遊，但仍有許多人喜愛日本商品，日藥本舖提高產品備貨量1～2成，近期也持續引進防疫相關商品，其中「好安全PTFE薄膜立體型口罩」為HEPA等級濾材、PTFE非靜電式阻擋，5層防護且採用減壓耳帶設計，首批進貨1萬片，將陸續舖貨到全台各門市；還有市場上缺貨已久、可以分裝酒精的壓式噴霧瓶100ml、方便隨身攜帶的甜萌萌乾洗手凝露、居家抗菌必備的衛來粒子次氯酸水抗菌噴槍等。

日藥本舖3月9日至4月5日推出「春漾購物粉櫻旅行季」，指定商品加1元多1件、第2件5折，像是日本合成無添加溫和泡沫洗顏乳第2件5折，平均一件只要90元；「MITOMO浮世繪」系列面膜原價49元，第2件5折、平均一件只要37元。活動期間單筆結帳滿500元送50元折價券，可累贈；會員單筆結帳滿688元，扣抵會員點數1萬點可現折120元，還有機會抽中日本富士琺瑯鍋；新會員免費加入就送1萬點，等同100元購物金；周二會員日點數可享2倍送。