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PChome 24h購物、大甲鎮瀾宮合作 消費滿額抽光明燈
大甲媽祖遶境今年受新冠肺炎疫情影響而延期，PChome 24h購物首次與大甲鎮瀾宮合作「PChome應援進箱團」活動，即日起至4月6日上午10點59分推出「線上迎媽祖．日日下單好運抽」，全站單筆消費滿3,888元可抽大甲鎮瀾宮光明燈，單一帳號消費累計滿10,000元，更有機會獲得PChome X 鎮瀾宮聯名Q版大甲媽黃金擺飾。
PChome 24h購物首次與大甲鎮瀾宮合作的「PChome應援進箱團」活動網頁上，集結遶境文化習俗介紹、周邊美食推薦、駐駕宮廟資訊，除了大甲媽遶境延期、實際行程還必須待確認之外，周邊商品仍照常販售，像是「平安賜福」專區裡網羅好神拖鎮瀾宮聯名加持組、大甲媽金榜文昌筆黃金墜子、大甲媽平安鎖琉璃黃金、大甲媽加持款壓縮腿套、娘傘吊飾等。
此外，PChome 24h購物「女王出征」購物節即日起開跑，超過500萬種商品全面下殺折扣，3月底前於PChome 24h購物全站消費滿1,500元可抽TRUE YOGA FITNESS健身體驗課程、消費滿3,500元可抽 TRUE YOGA FITNESS 免費會籍一個月；透過PChome 24h App下單滿490元可抽市價近3萬元的YSL拉鏈長夾；於官方FB按讚及留言，更有機會獲得Samsung Galaxy A51手機。
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