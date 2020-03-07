孫芸芸女兒拎著Chloé包的背殺技好強 許路兒拉鍊沒拉趕時髦

自從今年初在微風尾牙初亮相，孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）頓成備受矚目的名媛二代，她和媽媽一起背Chloé最新包款Daria的照片，更是宛如姐妹，背影照還大秀長腿，完全承接了孫芸芸的美腿基因；同一款包也是許路兒的穿搭利器，搭襯多次，展現拎了新包款的好心情。

廖思惟和孫芸芸的合照，同穿Isabel Marant復古帥氣的西部靴款，搭配牛仔短褲展現嬉皮風，母女倆拎著2019年9月Chloé發表2020春夏系列時首度曝光的Daria包款，可搭配優雅裙裝、幹練套裝，或是帥氣褲裝，是實用的新款。