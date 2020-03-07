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孫芸芸女兒拎著Chloé包的背殺技好強 許路兒拉鍊沒拉趕時髦

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
廖思惟選用Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，一雙長腿完全承接了孫芸芸的美腿基因。圖／取自IG
廖思惟選用Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，一雙長腿完全承接了孫芸芸的美腿基因。圖／取自IG

自從今年初在微風尾牙初亮相，孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）頓成備受矚目的名媛二代，她和媽媽一起背Chloé最新包款Daria的照片，更是宛如姐妹，背影照還大秀長腿，完全承接了孫芸芸的美腿基因；同一款包也是許路兒的穿搭利器，搭襯多次，展現拎了新包款的好心情。

廖思惟和孫芸芸的合照，同穿Isabel Marant復古帥氣的西部靴款，搭配牛仔短褲展現嬉皮風，母女倆拎著2019年9月Chloé發表2020春夏系列時首度曝光的Daria包款，可搭配優雅裙裝、幹練套裝，或是帥氣褲裝，是實用的新款。

這款以「百搭神隊友」之姿出道的Daria手袋，以紋面、亮面小牛皮製成，展現陽剛與柔美的對比概念，材質硬挺、觸感相對柔軟，特色在於三只手柄的獨特造型，手工編織握把則是向馬術和馬具工藝致敬，袋身內側鋪陳Karl Lagerfeld執掌品牌時期所設計的Chloé縮寫圖案，妝點七○年代復古情懷。Daria包款具有寬敞的雙夾層，有實用收納空間之餘，敞開拉鍊露出包款內側的設計，則是呼應「不拉拉鍊」的潮流，許路兒就以此時髦裝束搭配黑色Daria，黑色款以tamponato a mano工藝打造，工匠以多層除漆劑來輕拭皮革，為每個包款帶來獨特的刷色。

許路兒以簡約白襯衫、丹寧褲搭襯Chloé Daria黑色肩背手提兩用包。圖／取自IG
許路兒以簡約白襯衫、丹寧褲搭襯Chloé Daria黑色肩背手提兩用包。圖／取自IG
孫芸芸選用Chloé Daria咖啡色肩背手提兩用包，廖思惟以Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，拍起照來像姐妹。圖／取自IG
孫芸芸選用Chloé Daria咖啡色肩背手提兩用包，廖思惟以Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，拍起照來像姐妹。圖／取自IG
許路兒搭襯Chloé Daria黑色肩背手提兩用包，趕上包款不拉拉鍊的時髦。圖／取自IG
許路兒搭襯Chloé Daria黑色肩背手提兩用包，趕上包款不拉拉鍊的時髦。圖／取自IG
許路兒搭襯Chloé Daria黑色肩背手提兩用包，趕上包款不拉拉鍊的時髦。圖／取自IG
許路兒搭襯Chloé Daria黑色肩背手提兩用包，趕上包款不拉拉鍊的時髦。圖／取自IG
廖思惟超美背殺技的圖片，選背Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包。圖／取自IG
廖思惟超美背殺技的圖片，選背Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包。圖／取自IG
廖思惟選用款Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，售價60,000元。圖／Chloé提供
廖思惟選用款Chloé Daria雲朵淺藍小型肩背手提兩用包，售價60,000元。圖／Chloé提供
許路兒以簡約白襯衫、丹寧褲搭襯Chloé Daria黑色肩背手提兩用包。圖／取自IG
許路兒以簡約白襯衫、丹寧褲搭襯Chloé Daria黑色肩背手提兩用包。圖／取自IG
許路兒選用款Chloé Daria黑色肩背手提兩用包，售價81,500元。圖／Chloé提供
許路兒選用款Chloé Daria黑色肩背手提兩用包，售價81,500元。圖／Chloé提供
孫芸芸選用款Chloé Daria咖啡色肩背手提兩用包，售價73,000元。圖／Chloé提供
孫芸芸選用款Chloé Daria咖啡色肩背手提兩用包，售價73,000元。圖／Chloé提供
許路兒搭襯Chloé Daria黑色肩背手提兩用包，趕上包款不拉拉鍊的時髦。圖／取自IG
許路兒搭襯Chloé Daria黑色肩背手提兩用包，趕上包款不拉拉鍊的時髦。圖／取自IG
許路兒手上的Chloé Daria黑色款經過tamponato a mano工藝處理，每個包款都有不同的復古刷色。圖／取自IG
許路兒手上的Chloé Daria黑色款經過tamponato a mano工藝處理，每個包款都有不同的復古刷色。圖／取自IG
許路兒搭襯Chloé Daria黑色肩背手提兩用包，趕上包款不拉拉鍊的時髦。圖／取自IG
許路兒搭襯Chloé Daria黑色肩背手提兩用包，趕上包款不拉拉鍊的時髦。圖／取自IG
孫芸芸選搭Chloé Daria咖啡色肩背手提兩用包，配襯Isabel Marant靴款。圖／取自IG
孫芸芸選搭Chloé Daria咖啡色肩背手提兩用包，配襯Isabel Marant靴款。圖／取自IG
Chloé Daria紅色小型肩背手提兩用包，售價60,000元。圖／Chloé提供
Chloé Daria紅色小型肩背手提兩用包，售價60,000元。圖／Chloé提供

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