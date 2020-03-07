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孫芸芸女兒拎著Chloé包的背殺技好強 許路兒拉鍊沒拉趕時髦
自從今年初在微風尾牙初亮相，孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）頓成備受矚目的名媛二代，她和媽媽一起背Chloé最新包款Daria的照片，更是宛如姐妹，背影照還大秀長腿，完全承接了孫芸芸的美腿基因；同一款包也是許路兒的穿搭利器，搭襯多次，展現拎了新包款的好心情。
廖思惟和孫芸芸的合照，同穿Isabel Marant復古帥氣的西部靴款，搭配牛仔短褲展現嬉皮風，母女倆拎著2019年9月Chloé發表2020春夏系列時首度曝光的Daria包款，可搭配優雅裙裝、幹練套裝，或是帥氣褲裝，是實用的新款。
這款以「百搭神隊友」之姿出道的Daria手袋，以紋面、亮面小牛皮製成，展現陽剛與柔美的對比概念，材質硬挺、觸感相對柔軟，特色在於三只手柄的獨特造型，手工編織握把則是向馬術和馬具工藝致敬，袋身內側鋪陳Karl Lagerfeld執掌品牌時期所設計的Chloé縮寫圖案，妝點七○年代復古情懷。Daria包款具有寬敞的雙夾層，有實用收納空間之餘，敞開拉鍊露出包款內側的設計，則是呼應「不拉拉鍊」的潮流，許路兒就以此時髦裝束搭配黑色Daria，黑色款以tamponato a mano工藝打造，工匠以多層除漆劑來輕拭皮革，為每個包款帶來獨特的刷色。
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