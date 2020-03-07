飯店、餐廳大打「得來速」 點餐快取「免下車」

新冠肺炎疫情帶動宅經濟，各家飯店、餐廳狂推外帶、外送服務，也掀起了飯店版的「得來速」新服務，點餐快取「免下車」爆紅；瓦城集團也首推「點來速」，LINE預約點餐、美味直送上車。

疫情衝擊飯店與餐廳的來客數，各家應變搶客，除了將客房改成包廂，採取座位間隔，或是自助餐變單點，更多的是直接外帶外送，據了解，這一波「外帶商機」帶動業績一到兩成，不無小補。

業者進一步再打服務戰，首推強調不必下車的「得來速」。圓山飯店即起到4月30日的「圓山美食速速GO！」服務，包括電話隨點享優惠、預約取餐免等待、即停即取免下車。

「免下車」是飯店取餐的一大誘因，圓山飯店將金龍廳迎賓車道擴展為取餐車道，於約定時間抵達入口車道，就有專人將美食送到車前；還可享外帶料理最低6.5折起，指定伴手禮享第二件5折優惠。業者表示，每日業績提升約10%~15%，目前是圓山最搶手的項目。