快訊

埃及群聚感染源頭是台灣人？陳時中批太草率：領隊最早發病

NBA／史上第3人！ 詹姆斯達最年輕34000分

聽新聞
test
0:00 / 0:00

飯店、餐廳大打「得來速」 點餐快取「免下車」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
圓山飯店首推「得來速」服務。圖／圓山飯店提供
圓山飯店首推「得來速」服務。圖／圓山飯店提供

新冠肺炎疫情帶動宅經濟，各家飯店、餐廳狂推外帶、外送服務，也掀起了飯店版的「得來速」新服務，點餐快取「免下車」爆紅；瓦城集團也首推「點來速」，LINE預約點餐、美味直送上車。

疫情衝擊飯店與餐廳的來客數，各家應變搶客，除了將客房改成包廂，採取座位間隔，或是自助餐變單點，更多的是直接外帶外送，據了解，這一波「外帶商機」帶動業績一到兩成，不無小補。

業者進一步再打服務戰，首推強調不必下車的「得來速」。圓山飯店即起到4月30日的「圓山美食速速GO！」服務，包括電話隨點享優惠、預約取餐免等待、即停即取免下車。

「免下車」是飯店取餐的一大誘因，圓山飯店將金龍廳迎賓車道擴展為取餐車道，於約定時間抵達入口車道，就有專人將美食送到車前；還可享外帶料理最低6.5折起，指定伴手禮享第二件5折優惠。業者表示，每日業績提升約10%~15%，目前是圓山最搶手的項目。

瓦城泰統集團也宣布推出「點來速」，提供瓦城LINE官方帳號預約點餐、付費，並將餐點直接送上車的「一站式外帶服務」。首波開放品牌旗下餐廳瓦城、時時香、1010湘的指定門店，3/8前不限金額消費即享單筆88折，3/9至3/22消費滿999元招牌飲品兩杯。

瓦城LINE官方帳號中預約點餐、付費，餐點直接送上車，全新的一站式外帶服務。圖／瓦城泰統集團提供
瓦城LINE官方帳號中預約點餐、付費，餐點直接送上車，全新的一站式外帶服務。圖／瓦城泰統集團提供
即日起點套餐還可獲限量品牌設計環保帆布袋。圖／瓦城泰統集團提供
即日起點套餐還可獲限量品牌設計環保帆布袋。圖／瓦城泰統集團提供

車道 疫情 圓山飯店

延伸閱讀

LINE被哥哥封鎖氣炸 妹竟撂人持球棒當街追打他

新光三越餐廳美食foodpanda幫你送！限時加碼滿100元折30元

永豐LINE官方帳號推換匯四合一 「換匯激安日」今登場

北市聯醫推慢箋「得來速」 藥師公會批：搶生意

相關新聞

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

孫芸芸女兒Chloé包背殺技好強 許路兒拉鍊沒拉趕時髦

自從今年初在微風尾牙初亮相，孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）頓成備受矚目的名媛二代，她和媽媽一起背Chloé最新包款D...

飯店、餐廳大打「得來速」 點餐快取「免下車」

新冠肺炎疫情帶動宅經濟，各家飯店、餐廳狂推外帶、外送服務，也掀起了飯店版的「得來速」新服務，點餐快取「免下車」爆紅；瓦城...

保養品抗疫出招！雅頓首推出「電話下單」滿2千送到家

疫情持續發燒，讓不少保養品牌櫃上來客數受到影響，保養化妝品一年兩大業績檔期之一的母親節，已經悄悄開打，伊麗莎白雅頓即日起...

「提升免疫力」吃這些！花膠、黑虎掌、泥鰍都上桌

新冠肺炎、流感疫情雙雙發威，飯店、餐廳順勢推出各種「提升免疫力」的創意餐點，蟲草、花膠、黑虎掌、泥鰍、咖哩、鮭魚都上桌，...

「買肉」送酒精！「美福食集」今起發送2萬瓶酒精抗疫

新冠肺炎疫情帶動一波宅經濟成長，以進口頂級肉品為主、坐落於內湖大賣場一級戰區內的「美福食集」表示，近期來客數明顯增加，較...

熊貓免運加麥當勞超殺優惠 網友狂買「25元麥脆雞腿」

foodpanda空腹熊貓3月份全台免運，購買麥當勞再輸入「MCD30」優惠碼，消費只要滿50元可再折30元，近來網路出...

米其林一星「添好運」、「了凡」破天荒買一送一

新冠肺炎影響，掀起一股外帶外送商機。和億生活集團旗下米其林一星「添好運」、「了凡油雞飯．麵」便當也開賣，同步推各項優惠。...

動感男裝汽車魂 BOSS聯乘Porsche 德式風範雙倍迷人

男人心中永遠藏有一分動感魂，無論從腕表、飛機到汽車，熱血啟程的心情，永不停歇。德國男裝品牌BOSS日前推出新一季與保時捷...

自然系保養品當道！雅漾、APIVITA用活泉對抗環境傷害

用自然能量喚醒肌膚對抗環境傷害的關鍵，是許多保養愛好者最關注的焦點。人類不停消耗地球資源，造成極端氣候、環境傷害。因此許...

向女性致敬 台北101今晚起連三天點燈跟妳說的五句話

為慶祝3月8日國際婦女節，感謝所有女性對工作與家庭的努力和付出，台北101今日起至3月9日這三天晚間六點半至十點，在台北...

高登鐘表 懂你手腕上的心情

行過中山北路二段，老爺酒店向來是日系質感高端客群的最愛之一。去年11月底，一間嶄新的店鋪、高登鐘表老爺形象店，悄悄在此開業。刻正展出的積家主題櫥窗裡，獨獨擺放僅一只表款，強烈的空間反差與大氣擺設，讓人想看不到？很難。

熱門新聞

劉真驚傳凌晨過世 北榮嚴正駁斥

劉真病情謠言四起 北榮罕見主動對外發聲明

政院研擬「口罩實名制2.0」 最快下周四上路

路易莎咖啡必點飲品？老饕答案一面倒：喝過回不去

健保將有重大變革 藥品部分負擔上限200元將打破

健保將有重大變革 做高階影像檢查 恐須自付一千元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。