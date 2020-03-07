保養品抗疫出招！雅頓首推出「電話下單」滿2千送到家

疫情持續發燒，讓不少保養品牌櫃上來客數受到影響，保養化妝品一年兩大業績檔期之一的母親節，已經悄悄開打，伊麗莎白雅頓即日起推出，只要打電話到雅頓專櫃訂購保養品滿2千元，雅頓直接免費幫妳送到家，母親節檔期促銷優惠也提前展開，玫瑰金抗痕膠囊首度推出加大版90顆入，特價76折，愛用者必定要入手。

在台灣累積銷售破百萬顆的玫瑰金抗痕膠囊，可以完美肌膚狀況，每次使用一顆，就能感受肌膚恢復活力，過往都只有推出60顆版，今年母親節特別推出90顆版本，原價5,775元、特價4,200元。

今年母親節，雅頓優惠更勝以往，三款買一送一的商品，平均折扣都低於五折，如21天霜2瓶正貨下殺32折特價1,480元、綠茶香水沐浴膠500ml兩入殺44折特價799元、時空彈力保濕賦活露140ml買一送一下殺56折，特價2,450元。

被稱頂級抗老保養的艾地苯系列，最值得入手是艾地苯煥膚安瓶組，共有4罐正貨安瓶，打81折特價8,500元。