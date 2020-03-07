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「提升免疫力」吃這些！花膠、黑虎掌、泥鰍都上桌

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
美威鮭魚進駐Q square京站時尚廣場小碧潭店，推出各種新餐點。圖／美威鮭魚提供
美威鮭魚進駐Q square京站時尚廣場小碧潭店，推出各種新餐點。圖／美威鮭魚提供

新冠肺炎、流感疫情雙雙發威，飯店、餐廳順勢推出各種「提升免疫力」的創意餐點，蟲草、花膠、黑虎掌、泥鰍、咖哩、鮭魚都上桌，粵港的「老火湯」也成為「抗疫」要角。

要增強免疫力，「食補」絕對是重要的一環。台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳就推出3道耗時費工的「老火湯」，像是「青雅粵式清燉佛跳牆」，有別於傳統閩式佛跳牆以炸過的食材入甕，此湯以鮑魚、花膠、干貝等頂級食材小火慢熬3小時，保留所有食材原型原味。另也將調節免疫系統的「蟲草花」入湯，慢燉成「蟲草花膠燉雞湯」；「養生黑虎掌瑤柱燉烏雞湯」則納入烏骨雞、瑤柱燉出香甜湯底，再加入稀有珍貴的菌類「黑虎掌」。

初春時刻乍暖還寒，大倉久和大飯店山里日本料理3月主打「泥鰍柳川鍋御膳」，這是源自江戶時期的關東名鍋物，泥鰍在日本也被譽為「水中人蔘」，適合在初春補充能量。此外，歐風館自助餐廳也端出「尚普瓦隆風燉羊肉馬鈴薯」，據傳此為路易十四時期的法國名菜，取羊肉溫補、抵禦風寒。桃花林中華料理主推「沙茶炆牛尾」，牛尾連骨沙茶燒煮鹹香入髓，豐富膠質、益氣血，強健筋骨。

新北最高花園景觀餐廳「Asia 49亞洲料理及酒廊」(49F)，則強打多吃「咖哩」能夠增強免疫力。餐廳的咖哩選項也多，包含知名的大馬「仁當牛肉」、「檳城咖哩叻沙麵」，以及主廚得意之作「紅咖哩滑蛋軟殼蟹」、「綠咖哩椰奶燉蔬菜」等。

新型肺炎疫情升溫，美麗信花園酒店在大廳提供板藍根茶、黑糖薑茶，以及增加抵抗力套餐外送服務，4~5人份餐點1,800元，算是平實的防疫料理。此套餐以蔥、薑、蒜及洋蔥等辛香料為主題，以「蒜香套餐」為例，有堅果涼拌胡麻什錦菇、薑味肯瓊松阪豬、蔥燒樹子鮮魚卷、茴香燻鮭魚炒飯(麵)、嗆蒜鮮時蔬、回韻蒜頭雞湯等。

台北凱撒大飯店Checkers自助餐廳也有系列溫補強身的防疫養生料理，主廚推薦「麻油雞燉飯」，將傳統的麻油雞和西式作法的燉飯完美結合，湯汁吸收飽滿粒粒充滿著麻油雞的香氣，再搭配營養滿點的「蔬菜養生牛肉湯」、擁有大量乳酸菌「酸菜白肉鍋」或是補氣的「藥膳羊肉爐」，清爽營養又暖胃。

亞洲第一家鮭魚專賣店「美威鮭魚」，研發團隊新研松露嫩鮭野菇燉飯、嫩烤鮭魚起司咖哩飯、嫩烤鮭魚溫野菜沙拉、加州起司炙燒鮭魚握壽司等風味餐點，也是強打「品鮭補元氣，增強免疫力」。

源自江戶時期的「泥鰍柳川鍋」，清爽高湯引出泥鰍的鮮嫩滋味，適合初春時節補充能量。圖／大倉久和大飯店提供
源自江戶時期的「泥鰍柳川鍋」，清爽高湯引出泥鰍的鮮嫩滋味，適合初春時節補充能量。圖／大倉久和大飯店提供
檳城咖哩叻沙麵，330元。圖／Asia 49提供
檳城咖哩叻沙麵，330元。圖／Asia 49提供
主廚推薦Checkers麻油雞燉飯。圖／台北凱撒大飯店提供
主廚推薦Checkers麻油雞燉飯。圖／台北凱撒大飯店提供
綠咖哩椰奶燉蔬菜，300元。圖／Asia 49提供
綠咖哩椰奶燉蔬菜，300元。圖／Asia 49提供
台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳的「粤式清燉佛跳牆」。圖／台北新板希爾頓提供
台北新板希爾頓酒店青雅中餐廳的「粤式清燉佛跳牆」。圖／台北新板希爾頓提供

新冠肺炎 疫情

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