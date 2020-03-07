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「買肉」送酒精！「美福食集」今起發送2萬瓶酒精抗疫

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
澳洲特選和牛手工成形調味漢堡排(熟食)。圖／美福食集提供
澳洲特選和牛手工成形調味漢堡排(熟食)。圖／美福食集提供

新冠肺炎疫情帶動一波宅經濟成長，以進口頂級肉品為主、坐落於內湖大賣場一級戰區內的「美福食集」表示，近期來客數明顯增加，較去年同期成長3成，線上購物也逆勢看漲，營業額成長近4成。在防疫的非常時期，美福食集今起準備2萬瓶75%消毒酒精(50ml)，消費滿1,500元即加碼贈送乙瓶，可累計兌換。

美福食集2月份的銷售排行榜，也因疫情出現不同的變化，前5名商品依序為美國特選安格斯牛小排火鍋片、特級格陵蘭大比目魚(扁鱈)、紐西蘭國王鮭魚輪切、美國特選PRIME沙朗牛排、澳洲特選和牛手工成形調味漢堡排。

其中，安格斯牛小排於單月份就超過25,000盎司，足足多達3,000人份左右的驚人銷量；海鮮類也因為講求營養均衡加強自我保護力，在該月份銷售量大增；澳洲特選和牛手工成形調味漢堡排也意外上榜，單月銷量超過1,000片，主要在其營養豐富、居家烹調簡單。

今起消費滿額即贈75%消毒酒精。圖／美福食集提供
今起消費滿額即贈75%消毒酒精。圖／美福食集提供

疫情 漢堡 澳洲

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