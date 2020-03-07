米其林一星「添好運」、「了凡」破天荒買一送一

新冠肺炎影響，掀起一股外帶外送商機。和億生活集團旗下米其林一星「添好運」、「了凡油雞飯．麵」便當也開賣，同步推各項優惠。其中，凡內限時一周推出點套餐送「招牌油雞飯」；添好運平日下午茶8折、全時段抗疫洋蔥免費送。

添好運的「好運港點便當」共5款米其林超值餐，主菜搭配時蔬、港點、甜點188元起。了凡則推出6款「雞力便當」110元起。另有「米其林安心送」滿額免運，凡來電訂餐「了凡油雞飯．麵」滿千元即可免費外送，外帶預約親取滿500元送油雞單人份兌換券(價值90元)。「添好運」滿3千元可免費外送，外帶預約親取滿千元送XO醬臘味炒飯兌換券(價值158元)。

疫情爆發逾一個月，根據東方線上調查對各業態的影響，其中百貨、餐飲、旅遊衝擊甚鉅。和億生活集團表示，整體內用來客約減少7~10%，集團除了加強同仁自主健康管理，用餐環境定期消毒、服務全程配戴口罩外，也提供公筷母匙，到添好運用餐再免費招待「洋蔥拌芥子」，一起抗疫。