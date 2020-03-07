熊貓免運加麥當勞超殺優惠 網友狂買「25元麥脆雞腿」

foodpanda空腹熊貓3月份全台免運，購買麥當勞再輸入「MCD30」優惠碼，消費只要滿50元可再折30元，近來網路出現教戰守則，單點55元麥脆雞腿只要25元、單點52元大杯玉米湯更只要超殺的22元，不少網友呷好逗相報，熊貓最近麥當勞訂單爆量，「系統被點到當機」，還有消費者點其他商品，被外送員虧「幹嘛不點麥當勞啦！」

熊貓外送員說，最近光1個小時就可接到5到10筆的麥當勞訂單，大家幾乎都聚在一起在麥當勞外等，方便接單直接入店取貨就走，現在一單外送費可拿60元，訂單接連來；自己肚子餓的時候，也會直接下單叫麥當勞，真的很划算，不過訂單爆量，有些麥當勞門市乾脆暫停開放熊貓外送，避免供不應求。

受到新冠肺炎疫情影響，許多民眾減少外出用餐頻率，紛紛改用美食外送平台服務，外送訂單較先前成長，foodpanda宣布，3月起祭出為期1個月的全台天天免費外送服務，無論是購買美食或生鮮雜貨外送，只要消費滿50元，無須輸入優惠碼就可免費外送，由於免運門檻低，希望鼓勵民眾在家安心用餐，也減緩餐廳業者因疫情的衝擊。

foodpanda祭出全台免運，麥當勞也同時在foodpanda外送平台上推出輸入「MCD30」優惠碼現折30元，17日前都可使用，意即利用foodpanda點麥當勞，只要消費滿50元就可現折20元，還可享免運送到家，網友就教戰只要單點過50元門檻的麥脆雞腿55元，只要花25元就吃得到，定價52元的大杯玉米湯，折下來更只要22元。

不少網友陸續在YOUTUBE、PTT等平台發文、拍影片，分享最近在foodpanda上的麥當勞超殺優惠，教大家如何買便宜麥當勞，只要以單點直接下單，就能用銅板價買到直送到家的麥脆雞腿、6塊麥克雞塊與大杯玉米湯等美食，不少人跟風直呼吃超爽！