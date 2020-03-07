動感男裝汽車魂 BOSS聯乘Porsche 德式風範雙倍迷人
男人心中永遠藏有一分動感魂，無論從腕表、飛機到汽車，熱血啟程的心情，永不停歇。德國男裝品牌BOSS日前推出新一季與保時捷（Porsche）聯名的「Porsche x BOSS 2020 春夏系列」，將工藝、設計、舒適與簡約的奢華感，完美再融合。
曾獲得九次冠軍的F1前車手Mark Webber再度擔任了品牌形象主視覺，瀟灑演繹了運動夾克外套、西裝上衣、高領拉鍊針織衫與鋪棉背心。深藍與飽滿鵝黃色成為本季Porsche x BOSS 2020的色彩主軸，舒適但簡約的設計，一如德國設計的低調與機能優先考量特色；西裝長褲以黃色滾邊的小巧設計，將Porsche與BOSS的雙品牌字樣，低調納入視覺辨視。看似簡約的針織衫實則糅合羊毛與尼龍，兼具輕量與保暖；義大利面料與磨砂皮革則用以製成充滿「跑格」的賽車風短版外套，灑落而洗練、更令人躍躍欲試。
有趣的是，Giorgio Armani日前也發表了與義大利汽車品牌飛雅特（Fiat）聯名塗裝的Fiat 500小車。無論在輪框裝飾、內裝皮革選用、儀表板的環保木材使用，都加入Giorgio Armani的別出心裁設計。可惜台灣暫時還無代理商引入Fiat。想過癮？目前還只能先在網路欣賞美圖、空想上路。
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