自然系保養品當道！雅漾、APIVITA用活泉對抗環境傷害

用自然能量喚醒肌膚對抗環境傷害的關鍵，是許多保養愛好者最關注的焦點。人類不停消耗地球資源，造成極端氣候、環境傷害。因此許多保養品也響應著善用自然資源，減少耗材及化學，保護地球避免造成更大的生活環境傷害，也為下一代延續著美麗地球環境的理念，善用自然資源，給肌膚最大的幫助，一起抵禦外在環境對肌膚的傷害。

雅漾24H保濕精華膜／50ml／1,280元

取自自然活泉的保養專家雅漾，全新推出雅漾24H保濕精華膜，暱稱為懶人保濕蜜糖，添加Cohederm高效儲水微脂囊，層層包覆舒護活泉水、高機能玻尿酸及有效保濕成分，能長效24小時持續釋放保濕力，使用1小時後立即有感的保濕力，有效維持鎖水能力，並為肌膚加速活化、減少因為外在環境帶來的肌膚傷害，即使長期面對工作壓力、作息不正常，所導致的肌膚問題，讓妳一抹有感。

APIVITA希臘活泉保濕全系列

近期重返台灣市場的希臘天然藥妝品牌APIVITA，產品中含有98%天然成分，使用眾神發源地克里特島懷特山（White Mountains）的純淨泉水，添加活性酵母與專利蜂膠精粹、天然強效修復力的花蜜，結合希臘岩玫瑰、野玫瑰與鳶尾花植精粹等，針對乾澀肌膚有著長效的保濕作用，也為肌膚上一道防護網，提供受環境影響的肌膚傷害，加強防護網，全系列商品涵蓋保濕精華、無油乳霜與滾珠眼霜，徹底終結乾燥煩惱問題，維持肌膚活力光采。

NU SKIN薈萃善秀系列

NU SKIN以五大逆境植萃元，提升肌膚防禦能力，從清潔、柔膚、強化保養、滋潤、周期保養等，為肌膚彷彿戴上隱形口罩。

麟葉捲柏、白樺茸、刺五加、紅景天、鹿根草等5種生長在極地氣候的植草，擁有著強大生命力，可提供完整的保濕能力，並能強化肌膚對於外在防禦能力，加強肌膚屏障。