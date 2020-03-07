高登鐘表 懂你手腕上的心情

街邊店並兼容老爺酒店日系氛圍，高登鐘表老爺形象店嘗試走一條實驗性的精品之路。 圖／高登鐘表提供

行過中山北路二段，老爺酒店向來是日系質感高端客群的最愛之一。去年11月底，一間嶄新的店鋪、高登鐘表老爺形象店，悄悄在此開業。刻正展出的積家主題櫥窗裡，獨獨擺放僅一只表款，強烈的空間反差與大氣擺設，讓人想看不到？很難。

高登鐘表董事總經理陳漢林以其跨國的多年經驗，在逆勢中樂觀前行。 記者陳立凱／攝影

輔踏入內裡，左側約6坪的小巧空間變身策展藝廊，現正舉辦的積家表彩繪琺瑯工藝展，讓人近距離靜心欣賞彩繪琺瑯之美，才展出沒多久，已有多只表款成交，復令積家總廠火速追加展覽商品。再踏入內，12坪貴賓室不定期舉辦藝文活動：花藝、腕表鑑賞、手作體驗，從藝文中領受細膩之美，用有感體驗、抓住客人的心。

位於101百達翡麗專賣店中的「雲輝霞映‧台北」座鐘，將台北的天際之美以琺瑯工藝定於一格，是非賣品、更是鎮店之寶。 圖／高登鐘表提供

然而占地約63坪的老爺形象店有點特別、有些實驗性。過往在新加坡、泰國、香港、台灣、馬來西亞、印尼等6個國家早早串起一幅精品版圖的高登鐘表皆與購物中心合作，但老爺形象店可謂集團的首間「街邊店」，位於熙來攘往的中山北路商圈，但又兼容老爺酒店的日系高端質感客群，異中求同，有其策略考量。

精兵政策 品牌一應俱全

事實上，這間店舖更是台灣董事總經理陳漢林與高登鐘表董事長Raymond Lim一同走遍世界，從義大利、瑞士等國家中取經，以Think Global、Act Local為旨，開設的高登鐘表全球第25間店舖。店舖選品並採精兵政策，包含蕭邦（Chopard）、歐米茄（OMEGA）、寶珀（Blancpain）、積家（Jaeger-Lecoultre）與Franck Muller五個品牌，集結高階運動、複雜工藝、女性珠寶，一應俱全。

不只採多品牌經營形式，高登鐘表也與單一品牌開設專賣店，並同瑞士原廠建立起深厚關係，像101的專賣店便與百達翡麗（Patek Philippe）合作，更是全球最大的百達翡麗專賣店，堅強實力與商業情誼不言可譽，但陳漢林仍謙稱，「我們只是幫忙台灣百達翡麗代理商武祥貿易開設了這間店舖」，功成、但不居功。

零售專業 跨國積累經驗

原來高登集團的願景在成為亞太地區的高級鐘表領導零售與經銷商，在友善與專業氛圍中，提供多元的鐘表選擇。背後關鍵除傳統的「3P」地段（Place）、產品（Product）與人才（People），陳漢林Alvin直言，「Retail is Detail」，零售專業在細節裡。擁有跨國經營經驗的高登鐘表，導入「專業經理人」模式。

OMEGA，同軸擒縱42毫米大師天文台腕表，自動上鍊機芯，精鋼，42毫米，時間顯示，價格店洽。 圖／高登鐘表提供

每位店經理專職對一間店舖負責，同時每位經理人每日快速且精準地回覆各項資訊，於是橫跨國界與城市的龐大資料匯流成全方位的SOP，囊括金融、行銷、保全、銷售，甚至社群媒體，並透過SOP的執行，達成個別設定的KPI。難怪當高登鐘表面對由不同集團、不同品牌的神秘客（mystery shopper），評分多為90分，甚至曾出現過滿分高評。

「幫他挑到最合適的一款」

積家，Polaris Automatic腕表，自動上鍊機芯，精鋼，41毫米，時間顯示，防水100米，價格店洽。 圖／高登鐘表提供

而回到第一線的現場，陳漢林以為「客人喜歡買、不喜歡被賣」，於是他翻轉概念，將銷售人員改稱「前線服務人員」，並將心態由業務（sales）轉為顧問（advisor），「很多人到表店會想找熱門款（popular model）」，但專業的第一線人員應該去引導消費者、找出其需求喜好，並發覺屬於他的（favorite model），「最主要，我們要幫助他挑選到最合適他的一款表，而非純粹為銷售而銷售。」

Blancpain，五十噚系潛水腕表，自動上鍊機芯，磨砂緞面鈦金屬，45毫米，時間顯示，防水300米，價格店洽。 圖／高登鐘表提供

面對險峻疫情，來自Global的跨國智慧與Local的在地經驗，讓陳漢林抱持著樂觀態度。由於20年前的SARS經驗，高登鐘表很早便將出勤人員分為獨立不接觸的AB兩班，因應不時之須；「也因為疫情關係，利多突然變多了，以前不容易拿到的商場空間位置、人才，突然都跑出來了。」原來老爺形象店開設後，不少品牌主動詢問合作意願，加上下半年高登正規劃進軍南台灣，逆勢中大膽布局，「危機的時候就是很好的訓練，以前我們也經歷過SARS，危機中自然有商機，而危機的時候只要Ready，我們自然會有機會。」