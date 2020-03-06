「愛的迫降」愛的信物雪絨花 居然是迪奧淨白新品成分

超夯韓劇「愛的迫降」的大結局中，玄彬送給孫藝真的雪絨花，有著「重要的回憶」花語，也是淨白保養品的最佳成分。Dior迪奧旗下的亮白保養品雪晶靈透亮光采系列，就是運用來自瑞士高山的雪絨花打造而成，今年又推出兩款新品，包括雪晶靈透亮光采水凝露升級版、雪晶靈透亮輕盈UV隔離霜SPF 50+ PA++++，完整保護肌膚狀態。

小朵白色的雪絨花，蘊含著情意，可送人更能用在肌膚上，迪奧也從雪絨花中，萃取出雪絨花複合物，先推出迪奧雪晶靈透亮光采精華乳，有著透亮、舒緩、細緻肌膚三大功效，2020年再度加碼研發推出新品。

被稱為「乾肌亮白神水」的迪奧雪晶靈透亮光采水凝露，推出全新升級版，配方延續上一代「維他命E精華活性微珠」與經典「雪絨花複合物」，全新添加「維他命PP」成分，提升淨白力、柔嫩肌膚等效果，讓沙漠乾燥肌膚消失外，肌膚問題也能一網打盡，快速為肌膚打上耀眼的肌膚光芒，是懶惰保養人的聖品。