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「愛的迫降」愛的信物雪絨花 居然是迪奧淨白新品成分

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
韓劇「愛的迫降」中，雪絨花是玄彬與孫藝真的定情花。圖／摘自IG
韓劇「愛的迫降」中，雪絨花是玄彬與孫藝真的定情花。圖／摘自IG

超夯韓劇「愛的迫降」的大結局中，玄彬送給孫藝真的雪絨花，有著「重要的回憶」花語，也是淨白保養品的最佳成分。Dior迪奧旗下的亮白保養品雪晶靈透亮光采系列，就是運用來自瑞士高山的雪絨花打造而成，今年又推出兩款新品，包括雪晶靈透亮光采水凝露升級版、雪晶靈透亮輕盈UV隔離霜SPF 50+ PA++++，完整保護肌膚狀態。

小朵白色的雪絨花，蘊含著情意，可送人更能用在肌膚上，迪奧也從雪絨花中，萃取出雪絨花複合物，先推出迪奧雪晶靈透亮光采精華乳，有著透亮、舒緩、細緻肌膚三大功效，2020年再度加碼研發推出新品。

被稱為「乾肌亮白神水」的迪奧雪晶靈透亮光采水凝露，推出全新升級版，配方延續上一代「維他命E精華活性微珠」與經典「雪絨花複合物」，全新添加「維他命PP」成分，提升淨白力、柔嫩肌膚等效果，讓沙漠乾燥肌膚消失外，肌膚問題也能一網打盡，快速為肌膚打上耀眼的肌膚光芒，是懶惰保養人的聖品。

但說到保養與肌膚淨白，最大的傷害，來自於紫外線UVA、UVB與環境。迪奧「雪晶靈透亮輕盈UV隔離霜SPF 50+ PA++++」，高係數的防曬來抵禦外在環境的迫害外，隔離紫外線是淨白肌膚的關鍵，清透的質地，適合害怕油膩感的人使用，8小時不間斷的防護與保濕，親膚水感舒適的防曬。在瓶身設計上，也有小貼心，搭配了全新「微濾網瓶口設計」，給予肌膚適當的用量，及最佳的隔離防護。

迪奧雪晶靈透亮光采系列，為肌膚自體打光做準備。圖／Dior提供
迪奧雪晶靈透亮光采系列，為肌膚自體打光做準備。圖／Dior提供
迪奧雪晶靈透亮光采水凝露 175ml（升級版）／2,350元。圖／Dior提供
迪奧雪晶靈透亮光采水凝露 175ml（升級版）／2,350元。圖／Dior提供
迪奧雪晶靈透亮輕盈UV隔離霜SPF 50+ PA++++／30ml 2,200元。圖／Dior提供
迪奧雪晶靈透亮輕盈UV隔離霜SPF 50+ PA++++／30ml 2,200元。圖／Dior提供

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