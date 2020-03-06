三星S20系列登台！中華、遠傳、台灣大哥大推「5G早鳥體驗方案」開台後無縫接軌

迎接5G時代，除了電信業者積極布局之外，Samsung Galaxy S20 5G系列旗艦手機即將於台灣開賣，繼台灣之星在公布資費時宣布提供優先升級體驗5G方案資格，讓預購Samsung Galaxy S20系列的用戶可在5G開台後享有綁約期間內優先升級體驗5G之後，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大也都針對Samsung Galaxy S20系列推出5G早鳥體驗方案，在5G開台後無縫接軌。

中華電信在行動寬頻業務5G首波釋照中，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬與最佳頻位，針對開台前申辦5G旗艦手機購機方案的用戶推出「5G Pass體驗」，申辦今年開台前上市的5G手機並搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，就可於開台後享不加價體驗5G超高網速及應用服務12個月，體驗期間優惠內容及收費與4G合約相；另提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，申辦大4G月繳1,399元以上購機方案，可享開台當天不加價、免換約優先自動升級為5G用戶。上述方案Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機率先適用，3月10日中午12點起至3月16日下午5於中華電信網路門市與服務據點開放限量預購，3月18日起即可優先領機。

遠傳電信取得5G 3.5GHz頻段的頻寬80MHz，具有超高網速特性的28GHz頻段也獲得400MHz的頻寬，開台前於遠傳申辦5G手機的早鳥用戶，搭配指定資費可享5G優先體驗12個月，申辦1,399元以上方案再享不加價、開台優先自動升級為5G用戶，Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列手機率先適用。

台灣大哥大2月中旬就已在提岀5G早鳥優惠方案試水溫，即日起至6月30日新申辦、攜碼、續約1,399元4G指定專案的用戶，在5G開台後除了可換約升級到5G，再送好禮3選1，包括myAir、Chromecast或Google Nest Mini智慧音箱＋Yeelight智慧燈泡，另有2,500元的5G手機折價。3月10日預購日至6月30日申辦1,399元以上4G指定專案，並搭配購買Samsung Galaxy S20系列，也可在5G正式開台後換約成5G指定專案，再獲得5,000元的月租費減免。