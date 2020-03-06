快訊

伊朗一天增1234例新冠肺炎確診 考慮軍隊限制城市通行

蔡阿嘎夫婦遭鐵鎚攻擊 檢察官偵訊逾5小時聲押主嫌

三星S20系列登台！中華、遠傳、台灣大哥大推「5G早鳥體驗方案」開台後無縫接軌

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Samsung Galaxy S20 5G系列旗艦手機3月10日中午12點起開放限量預購，電信業者紛紛推出5G早鳥體驗優惠。圖／三星提供
Samsung Galaxy S20 5G系列旗艦手機3月10日中午12點起開放限量預購，電信業者紛紛推出5G早鳥體驗優惠。圖／三星提供

迎接5G時代，除了電信業者積極布局之外，Samsung Galaxy S20 5G系列旗艦手機即將於台灣開賣，繼台灣之星在公布資費時宣布提供優先升級體驗5G方案資格，讓預購Samsung Galaxy S20系列的用戶可在5G開台後享有綁約期間內優先升級體驗5G之後，中華電信、遠傳電信、台灣大哥大也都針對Samsung Galaxy S20系列推出5G早鳥體驗方案，在5G開台後無縫接軌。

中華電信在行動寬頻業務5G首波釋照中，於3.5GHz及28GHz兩個頻段皆取得最大頻寬與最佳頻位，針對開台前申辦5G旗艦手機購機方案的用戶推出「5G Pass體驗」，申辦今年開台前上市的5G手機並搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，就可於開台後享不加價體驗5G超高網速及應用服務12個月，體驗期間優惠內容及收費與4G合約相；另提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，申辦大4G月繳1,399元以上購機方案，可享開台當天不加價、免換約優先自動升級為5G用戶。上述方案Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機率先適用，3月10日中午12點起至3月16日下午5於中華電信網路門市與服務據點開放限量預購，3月18日起即可優先領機。

遠傳電信取得5G 3.5GHz頻段的頻寬80MHz，具有超高網速特性的28GHz頻段也獲得400MHz的頻寬，開台前於遠傳申辦5G手機的早鳥用戶，搭配指定資費可享5G優先體驗12個月，申辦1,399元以上方案再享不加價、開台優先自動升級為5G用戶，Samsung Galaxy S20 5G旗艦系列手機率先適用。

台灣大哥大2月中旬就已在提岀5G早鳥優惠方案試水溫，即日起至6月30日新申辦、攜碼、續約1,399元4G指定專案的用戶，在5G開台後除了可換約升級到5G，再送好禮3選1，包括myAir、Chromecast或Google Nest Mini智慧音箱＋Yeelight智慧燈泡，另有2,500元的5G手機折價。3月10日預購日至6月30日申辦1,399元以上4G指定專案，並搭配購買Samsung Galaxy S20系列，也可在5G正式開台後換約成5G指定專案，再獲得5,000元的月租費減免。

延伸閱讀

提前搶客戶 中華電推早鳥購機、開台升級5G不加價

台新Richart攜手遠傳FriDay57 App 打造夢想專屬計畫

中華電搶5G客戶 推1,399開台不加價體驗方案

中華電信推1399元 無痛升級5G方案

相關新聞

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

「愛的迫降」愛的信物雪絨花 居然是迪奧淨白新品成分

超夯韓劇「愛的迫降」的大結局中，玄彬送給孫藝真的雪絨花，有著「重要的回憶」花語，也是淨白保養品的最佳成分。Dior迪奧旗...

三星S20系列登台！中華、遠傳、台灣大哥大推「5G早鳥體驗方案」開台後無縫接軌

迎接5G時代，除了電信業者積極布局之外，Samsung Galaxy S20 5G系列旗艦手機即將於台灣開賣，繼台灣之星...

SWATCH首度為Q先生量身打造 隱藏版007電影腕表現身

SWATCH首次為「007」系列電影中的Ｑ先生，量身打造專屬表款，比起以詹姆斯龐德為主題的系列還吸睛！不只如此，還有配合...

與「愛的迫降」孫藝真學大膽追愛！Swarovski鼓勵女性

還記得超夯韓劇「愛的迫降」中，孫藝真用風格飾品成功與玄彬擦出愛的火花，牽起兩人愛的因緣就是Swarovski施華洛世奇，...

栗子頭正夯！朴敘俊IG帳號超狂95萬按讚包 原來是這顆

正於Netflix熱播的韓劇《梨泰院》人氣大夯，朴敘俊近期人氣大漲，頻頻受到粉絲熱議。他在戲中飾演的主人翁「朴世路」設定...

3月女人我最大！閨蜜遊六福村5折 兩人999元

有多久沒和好姊妹、閨蜜們一起出遊了呢？迎接「國際婦女節」3月女人我最大，六福村主題遊樂園推優惠，凡是女性購票，即享3月限...

新光三越餐廳美食foodpanda幫你送！限時加碼滿100元折30元

想要吃百貨公司裡的餐廳美食，叫外送又多了一項新選擇，foodpanda宣布全台新光三越上線，未來包括添好運、段純貞、一風...

H&M聯手加菲貓一起「厭世」 連歐弟、阿北都沒缺席

人氣歷久不衰的《加菲貓》可說是厭世系漫畫的始祖，今年成為了H&M Divided系列的聯名對象，將主角加菲貓、寵物狗歐...

國際婦女節女力發威 當天戴Apple Watch運動得獨家獎章

以往經常被忽略的3月8日國際婦女節，近年因平權議題而越來越受關注。蘋果與Netflix皆趁此節日推出精選內容，讓用戶以更...

HUAWEI FreeBuds 3真無線藍牙降噪耳機3/20開賣！還有可穿在鞋上的智慧手環

擺脫「線」制的真無線藍牙耳機時下正夯，除了AirPods系列、Samsung Galaxy Bud＋、Sony WF-H...

台中寶鴻堂推「模擬飛行機艙」 本周日開放登機

越是艱困的時刻，越發需要有人挺身而出、逆風高飛。萬國表（IWC）與台中寶鴻堂聯手合作，推出為期一周的限定表展。主題鎖定飛...

熱門新聞

劉真驚傳凌晨過世 北榮嚴正駁斥

政院研擬「口罩實名制2.0」 最快下周四上路

劉真病情謠言四起 北榮罕見主動對外發聲明

疫情衝擊住房率慘 五星飯店想到沒招亮出這張「王牌」

下周二、五各一波冷空氣 吳德榮：未來一周天氣變化多

MUJI無印良品9度降價 這項熱賣品變得比日本還便宜！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。