快訊

劉真病情謠言四起 北榮罕見主動對外發聲明

義大利已淪重災區 梵蒂岡出現新冠肺炎首例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SWATCH首度為Q先生量身打造 隱藏版007電影腕表現身

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
搭配格紋棕色皮革表帶，呼應了Q在電影中以格紋襯衫的造型。圖／SWATCH提供
搭配格紋棕色皮革表帶，呼應了Q在電影中以格紋襯衫的造型。圖／SWATCH提供

英國男星班維蕭飾演的Ｑ先生，也會在《007生死交戰》電影中，實際配戴SWATCH特別打造的限量表款。圖／SWATCH提供
英國男星班維蕭飾演的Ｑ先生，也會在《007生死交戰》電影中，實際配戴SWATCH特別打造的限量表款。圖／SWATCH提供

SWATCH首次為「007」系列電影中的Ｑ先生，量身打造專屬表款，比起以詹姆斯龐德為主題的系列還吸睛！不只如此，還有配合劇情而設計的收藏盒，絕對會讓影迷、表迷搶翻天。

雖然第25部的007系列電影《生死交戰》因為新冠肺炎的緣故，一路從4月延後至11月才要上映，並舉辦盛大的活動。不過，SWATCH針對這部電影推出的一系列表款則是如期而至，包括了先前以經典007電影元素為概念的6只詹姆斯龐德特別版腕表，也早在2月下旬時就開始銷售，市場反映不俗，多個款式幾乎都已呈現缺貨狀態。當時，SWATCH就預告了，3月還會推出隱藏版的設計，概念就來自同樣是系列電影中，不可或缺的角色—「Q先生」。

紅色裝飾表盤，再加上太陽放射紋打磨，更能襯托出中央鏤空複雜結構。圖／SWATCH提供
紅色裝飾表盤，再加上太陽放射紋打磨，更能襯托出中央鏤空複雜結構。圖／SWATCH提供

為了打造這只Q先生的限量版腕表，SWATCH還特別情商《007生死交戰》的劇服設計師Suttirat Anne Larlarb共同設計，而且在未來電影上映之際更能看到飾演者英國男星班維蕭，配戴上陣。SWATCH以不鏽鋼材質的SKIN Irony超薄金屬腕表為基礎，搭配格紋棕色皮革表帶，呼應了Q在電影中以格紋襯衫的造型。而紅色裝飾表盤，再加上太陽放射紋打磨，更能襯托出中央鏤空複雜結構。同時表盤6點鐘位置放上「Q」字樣，表帶背面還印有「DESIGNED BY Q」，並有著筆記型電腦的特殊表盒包裝，讓人眼睛為之一亮。

SWATCH《007生死交戰》限量版腕表，有著筆記型電腦的特殊表盒包裝。圖／SWATCH提供
SWATCH《007生死交戰》限量版腕表，有著筆記型電腦的特殊表盒包裝。圖／SWATCH提供

SWATCH《007生死交戰》限量版腕表7,100元。圖／SWATCH提供
SWATCH《007生死交戰》限量版腕表7,100元。圖／SWATCH提供

電影 腕表

延伸閱讀

馮迪索喊話「最愛導演」是李安 盼望來台宣傳

台中寶鴻堂推「模擬飛行機艙」 本周日開放登機

【2020 奧斯卡回顧】《婚姻故事》首映側寫：非到到婚姻觸礁，我們才驚覺婚姻中的種種細節

無人不知的「勞力士」始祖：暢銷名表的品牌秘密

相關新聞

15年歲月成回憶！老字號「廊香」歐式料理3月31日熄燈

創業於2006年3月的廊香Les Champs歐風創意料理，近期於官方臉書宣佈，預計將於3月31日劃下休止符，結束15年...

SWATCH首度為Q先生量身打造 隱藏版007電影腕表現身

SWATCH首次為「007」系列電影中的Ｑ先生，量身打造專屬表款，比起以詹姆斯龐德為主題的系列還吸睛！不只如此，還有配合...

與「愛的迫降」孫藝真學大膽追愛！Swarovski鼓勵女性

還記得超夯韓劇「愛的迫降」中，孫藝真用風格飾品成功與玄彬擦出愛的火花，牽起兩人愛的因緣就是Swarovski施華洛世奇，...

栗子頭正夯！朴敘俊IG帳號超狂95萬按讚包 原來是這顆

正於Netflix熱播的韓劇《梨泰院》人氣大夯，朴敘俊近期人氣大漲，頻頻受到粉絲熱議。他在戲中飾演的主人翁「朴世路」設定...

3月女人我最大！閨蜜遊六福村5折 兩人999元

有多久沒和好姊妹、閨蜜們一起出遊了呢？迎接「國際婦女節」3月女人我最大，六福村主題遊樂園推優惠，凡是女性購票，即享3月限...

新光三越餐廳美食foodpanda幫你送！限時加碼滿100元折30元

想要吃百貨公司裡的餐廳美食，叫外送又多了一項新選擇，foodpanda宣布全台新光三越上線，未來包括添好運、段純貞、一風...

H&M聯手加菲貓一起「厭世」 連歐弟、阿北都沒缺席

人氣歷久不衰的《加菲貓》可說是厭世系漫畫的始祖，今年成為了H&M Divided系列的聯名對象，將主角加菲貓、寵物狗歐...

國際婦女節女力發威 當天戴Apple Watch運動得獨家獎章

以往經常被忽略的3月8日國際婦女節，近年因平權議題而越來越受關注。蘋果與Netflix皆趁此節日推出精選內容，讓用戶以更...

HUAWEI FreeBuds 3真無線藍牙降噪耳機3/20開賣！還有可穿在鞋上的智慧手環

擺脫「線」制的真無線藍牙耳機時下正夯，除了AirPods系列、Samsung Galaxy Bud＋、Sony WF-H...

台中寶鴻堂推「模擬飛行機艙」 本周日開放登機

越是艱困的時刻，越發需要有人挺身而出、逆風高飛。萬國表（IWC）與台中寶鴻堂聯手合作，推出為期一周的限定表展。主題鎖定飛...

高富帥就是這香氣！ CELINE高級訂製香水終於上市

去年8月底CELINE就發表高級訂製香水即將上市，等了半年多，終於自今天起在微風廣場專門店首賣，總共11款中性香水、目前...

每日限量100名！萊爾富會員集點加購「迪士尼復古藍牙音響」4款都萌翻

迪士尼粉又有新貨要衝了！萊爾富Hi－Life VIP會員App推出4款迪士尼復古藍牙音響，共有米奇、米妮、史迪奇、小熊維...

熱門新聞

劉真驚傳凌晨過世 北榮嚴正駁斥

政院研擬「口罩實名制2.0」 最快下周四上路

疫情衝擊住房率慘 五星飯店想到沒招亮出這張「王牌」

下周二、五各一波冷空氣 吳德榮：未來一周天氣變化多

沒事別到醫院…疫情使診所業績砍半疾呼「撐不住了」

MUJI無印良品9度降價 這項熱賣品變得比日本還便宜！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。