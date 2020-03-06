SWATCH首度為Q先生量身打造 隱藏版007電影腕表現身

英國男星班維蕭飾演的Ｑ先生，也會在《007生死交戰》電影中，實際配戴SWATCH特別打造的限量表款。圖／SWATCH提供

SWATCH首次為「007」系列電影中的Ｑ先生，量身打造專屬表款，比起以詹姆斯龐德為主題的系列還吸睛！不只如此，還有配合劇情而設計的收藏盒，絕對會讓影迷、表迷搶翻天。

雖然第25部的007系列電影《生死交戰》因為新冠肺炎的緣故，一路從4月延後至11月才要上映，並舉辦盛大的活動。不過，SWATCH針對這部電影推出的一系列表款則是如期而至，包括了先前以經典007電影元素為概念的6只詹姆斯龐德特別版腕表，也早在2月下旬時就開始銷售，市場反映不俗，多個款式幾乎都已呈現缺貨狀態。當時，SWATCH就預告了，3月還會推出隱藏版的設計，概念就來自同樣是系列電影中，不可或缺的角色—「Q先生」。

紅色裝飾表盤，再加上太陽放射紋打磨，更能襯托出中央鏤空複雜結構。圖／SWATCH提供

為了打造這只Q先生的限量版腕表，SWATCH還特別情商《007生死交戰》的劇服設計師Suttirat Anne Larlarb共同設計，而且在未來電影上映之際更能看到飾演者英國男星班維蕭，配戴上陣。SWATCH以不鏽鋼材質的SKIN Irony超薄金屬腕表為基礎，搭配格紋棕色皮革表帶，呼應了Q在電影中以格紋襯衫的造型。而紅色裝飾表盤，再加上太陽放射紋打磨，更能襯托出中央鏤空複雜結構。同時表盤6點鐘位置放上「Q」字樣，表帶背面還印有「DESIGNED BY Q」，並有著筆記型電腦的特殊表盒包裝，讓人眼睛為之一亮。

SWATCH《007生死交戰》限量版腕表，有著筆記型電腦的特殊表盒包裝。圖／SWATCH提供