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與「愛的迫降」孫藝真學大膽追愛！Swarovski鼓勵女性
還記得超夯韓劇「愛的迫降」中，孫藝真用風格飾品成功與玄彬擦出愛的火花，牽起兩人愛的因緣就是Swarovski施華洛世奇，成為其中見證愛情的點綴。3月8日國際婦女節將至，施華洛世奇為了讓女人更能開創與找到自我，推出Swarovski Remix Collection系列款式，以百搭的設計風格，讓每個人都能輕鬆自在的表達自我。
Swarovski Remix Collection中，特別彰顯出性別平等與自由權益，推出彩虹、和平符號的吊飾耳環，以紅、黃、綠、藍水晶點綴，呼應平權與和平的元素。
同系列其他產品，以金色飾鏈搭配多色水晶裝飾，也能展示各種墜飾收藏，透過磁扣設計，可以當手鍊，也能2～3條串成長短項鍊，也能多層次搭配，讓女人依照場合與身分可以百搭。
墜飾是Remix Collection中，重點元素，除了有A～Z各字母的搭配，也有許多有趣特殊符號，讓每個人都能從搭配中，找到屬於自己的風格。
為女性開創、享有性別平等與自由權益發聲，Swarovski特別重視相關議題，期盼透過這系列，展現從品牌到每個配戴者，對於人權的重視與輕鬆自在地表現自己的概念 ( #ExpressYourself )。
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