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與「愛的迫降」孫藝真學大膽追愛！Swarovski鼓勵女性

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Swarovski Remix Collection系列款式，讓每位女性，在38婦女節，都能閃耀著獨特的光芒。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection系列款式，讓每位女性，在38婦女節，都能閃耀著獨特的光芒。圖／SWAROVSKI提供

還記得超夯韓劇「愛的迫降」中，孫藝真用風格飾品成功與玄彬擦出愛的火花，牽起兩人愛的因緣就是Swarovski施華洛世奇，成為其中見證愛情的點綴。3月8日國際婦女節將至，施華洛世奇為了讓女人更能開創與找到自我，推出Swarovski Remix Collection系列款式，以百搭的設計風格，讓每個人都能輕鬆自在的表達自我。

Swarovski Remix Collection中，特別彰顯出性別平等與自由權益，推出彩虹、和平符號的吊飾耳環，以紅、黃、綠、藍水晶點綴，呼應平權與和平的元素。

同系列其他產品，以金色飾鏈搭配多色水晶裝飾，也能展示各種墜飾收藏，透過磁扣設計，可以當手鍊，也能2～3條串成長短項鍊，也能多層次搭配，讓女人依照場合與身分可以百搭。

墜飾是Remix Collection中，重點元素，除了有A～Z各字母的搭配，也有許多有趣特殊符號，讓每個人都能從搭配中，找到屬於自己的風格。

為女性開創、享有性別平等與自由權益發聲，Swarovski特別重視相關議題，期盼透過這系列，展現從品牌到每個配戴者，對於人權的重視與輕鬆自在地表現自己的概念 ( #ExpressYourself )。

Swarovski Remix Collection系列，多樣化的配戴方式，詮釋每一個不同生活角色的女性，都能耀眼。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection系列，多樣化的配戴方式，詮釋每一個不同生活角色的女性，都能耀眼。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection彩虹符號飾品／1,490元。 圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection彩虹符號飾品／1,490元。 圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection鏈飾 ／2,990元。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection鏈飾 ／2,990元。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection鏈飾／2,990元。 圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection鏈飾／2,990元。 圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection鏈飾／2,990元。 圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection鏈飾／2,990元。 圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI SYMBOLIC 穿孔耳環／3,990元。圖／SWAROVSKI提供
SWAROVSKI SYMBOLIC 穿孔耳環／3,990元。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection和平符號飾品／1,490元。 圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection和平符號飾品／1,490元。 圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection鏈飾 ／2,990元。圖／SWAROVSKI提供
Swarovski Remix Collection鏈飾 ／2,990元。圖／SWAROVSKI提供

婦女節 品牌

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